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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

場邊人語／大哥大意 費城可以

彭廣揚

兩軍交鋒，最忌低估對手。

同樣隸屬美國職棒大聯盟(MLB)國家聯會東區小組的紐約大都會隊和費城費城人隊，8月12日晚間7時10分起，在紐約市皇后區花旗球場(Citi Field)交戰，在3萬8467名熱情球迷參與之下，客隊於第1局上就以1支中外野方向一壘安打先馳得點，地主球隊也於客隊於第2局下以1支左外野方向二壘安打和1支右外野方向高飛犧牲打追平比數，此後雙方先發和後援投手都盡忠職守，連續7局都沒有得分。延長比賽至第10局上，費城人隊第3棒三壘手，右投右打的波姆 (Alec Daniel Bohm) 在1人出局時擊出右外野方向犧牲打掩護隊友搶回本壘得分，終場以2：1氣走大都會隊。

大都會隊於是中斷8月3日開始9場賽事8次報捷，以及8月6日起6連勝的紀錄。該隊於今年5月27日到6月1日之間也創寫過6連勝紀錄，其中包括3次連續擊敗費城人隊，並且於5月29日在主場，戰到第10局才以5：4險勝。

費城人隊和紐約大都會隊是知己知彼的宿敵，最近已經有75天沒有比劃過，該隊上次作客花旗球場還是於5月29日。費城人隊在這個例行賽季前48場賽程之中，遭遇大都會隊12次，然而至今有63場比賽都和費城人隊無緣。費城人隊曾經於2015年5月9日到8月31日期間，連續10次向大都會隊稱臣。

現年26歲，來自委內瑞拉的費城人隊先發左投手蘇亞雷斯(Ranger Jose Suárez)表現出色，以93球數主投7局面對打者25次，遭到擊出3支安打有4次三振和2次四壞球有1次責任失分，場均防禦率3.52，這個球季已經有8場勝投。

蘇亞雷斯於2018年7月26日加入大聯盟，還沒有當選過全明星，代表費城人隊5個球季期間，出戰103次(35場先發)281局，250次三振對方94次四壞球保送；投出23勝13敗的成績，場均防禦率2.98。他在本球季至今，出戰20次(場場先發)107.1局，89次三振對方39次四壞球保送；投出8勝5敗的成績，場均防禦率3.52。他從7月16日起輪值先發5次，4次都是捷報傳來，累積只有4次責任失分。他的職棒生涯共面對大都會隊4次，其中前3次都是在賓州費城；最近一次遭遇是在今年4月11日。 

當晚和蘇亞雷斯別苗頭的是大都會隊38歲的右投王牌薛則(Maxwell Martin Scherzer)。他以98球數主投7局面對打者30次，遭到擊出9支安打有6次三振沒有四壞球，還有1次責任失分，場均防禦率1.93，這個球季也已經有8場勝投。

蘇亞雷斯和薛則此時的對決，提醒著雙方勢均力敵，千萬戒慎虎頭蛇尾。

費城 大都會 紐約市

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