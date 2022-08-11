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場邊人語／籃網人事 實事求是

彭廣揚

NBA布魯克林籃網隊的總經理和總教練是否勝任或者值得留任，這些日子以來成為公共話題。

嗅覺靈敏的運動新聞記者首先透露明星組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）心戰喊話內容；接著發布主力前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）的去留「哀的美敦書」（Ultimatum）條件說，以及球隊擁有和經營者蔡崇信的選邊站回應。

這是不尋常、也是不健康的新聞報導方式；不同的作者不斷運用各種有鋪陳的敘述，其實挑撥、製造敏感話題，並且迫使多數不在狀況之內的球迷因此躁動和被刺激。換句話說，一支由私人企業投資、擁有、運營和管理的職業籃球隊，其人事政策和落實，竟然在少數人有意操弄之下，逐步演變成充滿針鋒相對性質的公共話題。

籃網隊現年48歲的總教練奈許（Stephen John Nash）是這次話題人物。擱下他曾經8度當選全明星、代表3支球隊參加過1217場例行賽事的資歷不論，他在籃網隊2個球季的督戰成績並不亮眼，他在2021年例行球季的戰績為48勝24敗，勝率66.7%；2022年例行賽季戰績44勝38敗，勝率滑降到53.7%；他到任後的季後賽戰績只有7勝9敗。

杜蘭特和厄文渴望更多勝利，完全說得通；然而他們缺乏信心在奈許總教練的指導、調度下勝出，這也講得真。只是他們的意見表達方式拿捏不妥，不僅缺乏外交詞令的婉轉技巧，反而將一段平鋪直敘，變成排斥性強的削減式選擇題。

蔡崇信身為籃網隊的掌舵者，已經展現出聆聽不同意見的耐性，也有商場運營的韌性。他能夠在近日專機飛往英國倫敦會晤杜蘭特，是謙卑，而並非慈悲。

眼前部分報導強調杜蘭特和厄文的主角性，蔡崇信卻巧妙地維持人事相關抉擇的主體性。

本來想看籃網隊熱鬧的人群，可能最終卻震驚地目睹球隊熟門熟道。

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