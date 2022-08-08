場邊人語／帶槍投靠 馬上應考

來自美國職棒大聯盟(MLB) 美國聯會西區小組名列第1的休士頓太空人 隊，於8月5日晚間於俄亥俄州克里夫蘭客場，以9：3擊敗屬於美國聯會中區小組的克里夫蘭守護者隊。太空人隊於是在本季第108次出賽，獲得第70次勝利。這也是太空人隊在例行賽季第58次走訪客場，第36次凱旋而歸。

全隊進入關鍵的8月，至今戰績3勝2敗，是大聯盟在這個球季第2支球隊勝利場數達到70次，獲勝率僅次於紐約洋基 隊，達到64.8%。

當晚，太空人隊共擊出14支安打；現年30歲，右投右打的聖母大學校友曼西尼(Joseph Anthony Mancini)，8月1日才由巴爾迪摩金鶯隊透過三方交易換穿太空人隊戰服，擔任第5棒指定打擊，5次站上打擊區，沒有遭到過三振和四壞球保送，擊出2支安打得到2分和5個打點，可以說是馬到成功。

他的兩次安打分別是於第2局上，在1人出局，2好球1壞球形勢之下，揮出407英呎遠的中外野方全壘打以1：1追平比數。他在第3局上再接再厲，在2人出局，1好球3壞球形勢之下，揮出377英呎遠的左外野方全壘打，將比數拉開到6：1。

這是曼西尼個人於職業生涯首次滿壘打的表現，也是個人在本球季的第12次和第13次擊出紅不讓，更是首次代表太空人隊演出單場雙響砲。

8月2日晚間在休士頓，曼西尼首次代表太空人隊在主場，以代打身分迎戰波士頓 紅襪隊，在第2局下於隊友安打上壘之後，從42歲的紅襪隊先發左投希爾(Richard Joseph Hill)手中，擊出377英呎遠的左外野方全壘打，將比數拉開到4：0。

在大聯盟的30支球隊之中，太空人隊團隊目前的安打總數873次名列16；表現優異的球隊依次為科羅拉多洛磯隊(980支)、多倫多藍鳥隊、芝加哥白襪隊、波士頓紅襪隊和洛杉磯道奇隊。然而，太空人隊團隊的全壘打總數151次名列3；只有2支球隊的表現優異程度超國太空人隊，分別是美國聯會的紐約洋基隊和國家聯盟的亞特蘭大勇士隊。

曼西尼來自佛羅里達州，2016年9月20日加入大聯盟，沒有當選過全明星；代表美國聯會巴爾迪摩金鶯隊出賽過6個球季701場比賽，2933次打席有2651次打數，共擊出717支安打137次二壘安打11次三壘安打117支全壘打，得到359分和有350分打點，還有154次遭到三振和52次四壞球保送，場均打擊率.270。

他在這個例行賽季代表金鶯隊參加過92場比賽，401次打席有354次打數，共擊出95支安打16二壘安打1次三壘安打10支全壘打，得到39分和有41打點，還有86遭到三振和35次四壞球保送，場均打擊率.268。