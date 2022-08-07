場邊人語／換個東家 期望轉佳

洛杉磯道奇 隊於8月4日午後於舊金山甲骨文客場(Oracle Park)，以5：3擊敗巨人隊。士氣如虹的道奇隊是本季第105次出賽獲得第72次勝利，以及在55次遭遇戰第37次由客場傳回捷報。進入關鍵的8月，道奇隊不僅以4連勝開場，而且征服的對象，就是一向難纏的舊金山巨人隊。

巨人隊最近一次在例行賽季系列賽遭到道奇隊連續收拾，是於1977年7月ˋ1日到4日。道奇隊曾經於2006年8月19日到2007年4月8日之間，創寫連續8次擊退巨人隊的紀錄。

道奇隊的34歲右投金布洛爾(Craig Michael Kimbrel)當晚扮演終結者角色稱職，以21球數4次面對打者，三振對方1次遭到擊出1支安打失掉1分，但是拿到本季第20次救援成功，職棒生涯累積已經有392次救援成功，在大聯盟史頁中名列第7。

這也是現年28歲的蓋洛(Joseph Nicholas Gallo)，首次由紐約洋基 隊球衣換穿道奇隊制服，出場鎮守左外野，擔任第6棒打擊，4次站上打擊區2次遭到三振擊出1支安打。

道奇隊是於8月2日才以本身後備隊排名第15名的潛力右投手畢特(Clayton Beeter)，成全蓋洛交易，期望他能夠藉助西征，及時找到自己打擊的感覺發揮火力。

蓋洛即將慶祝29歲生日，是於2015年6月2日在大聯盟亮相；本球季結束後原本就將成為自由球員，他是在2021年球員交易大限前的7月29日，由德州 遊騎兵隊投效紐約洋基隊。可惜他在有限的時間之內表現十分不理想，成為洋基隊球評和球迷的不愛。

他來自內華達州拉斯維加斯，右投左打，代表洋基隊出賽過140場比賽，501次打席有421次打數，共擊出67支安打11次二壘安打1次三壘安打25支全壘打，得到65分和有46分打點，還有194次遭到三振和77次四壞球保送，場均打擊率達到 .159。換句話說，他在紐約的打擊三圍僅為.159/.291/.368，雖然有25次紅不讓但是遭到三振比率高達38.7%。

他在這個例行賽季表現更進一步滑降，參加82場比賽，273次打席有233次打數，共擊出37支安打4二壘安打1次三壘安打12支全壘打，得到32分和有24分打點，還有106遭到三振和40次四壞球保送，場均打擊率 .159。

蓋洛的光輝作戰紀錄留在大聯盟美國聯會德州遊騎兵隊，他在7個例行賽季攻守表現搶眼，曾經2次當選全明星，累積從達拉斯出發，參加過568場比賽，2173次打席有1826次打數，共擊出385支安打74二壘安打7次三壘安打125支全壘打，得到319分和有317分打點，還有797遭到三振和324次四壞球保送，場均打擊率 .211。

蓋洛換個東家，狀況是否轉佳？