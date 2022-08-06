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場邊人語：單刀雙刃 並非完人

彭廣揚

MLB美聯西區小組的洛杉磯天使隊，8月3日在南加州主場夜戰，由來自日本的勇將大谷翔平先發登板5.2局，以99球數面對打者25次，遭擊出7支安打失掉3分其中2分是責任失分；三振對方7次四壞球保送1次，他並且擔任第2棒指定打擊，可惜沒有建樹。天使隊終場以1比3敗陣，大谷翔平不僅個人沒有拿到本季的第10勝，反而苦吞本季第7敗；至於天使隊在例行賽季已經輸掉60場，團隊獲勝率只有42.3%。

「二刀流」的大谷翔平目前在天使隊孤軍奮戰，無論主投滑球多麼有效，或者已經揮出22支全壘打，天使隊幾乎都是出戰時攻守招架乏力，大谷翔平的球迷明顯看出他不夠被消費。他是天使隊的史頁之中第2位投手單季連續6次先發、每次登板至少演出10次三振，在此之前，有「三振王」美譽的右投萊恩（Lynn Nolan Ryan）曾創下單季連續有7次先發、每次登板至少演出10次三振紀錄。

天使隊於8月2日宣布完成2隊3項球員交易，涉及4名投手、3名外野手和1名捕手，包括將24歲右投左打外野手馬許（Brandon Chase Marsh）和29歲的右投左打先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Seth Syndergaard）交易到國聯的費城費城人隊，再把球隊當家終結者來自古巴的32歲右投伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）交易至亞特蘭大勇士隊。

伊格列西亞斯於2015年4月12日起在大聯盟亮相，至今沒有當選過全明星，目前整個球季出戰39場35.2局，投出48次三振9次四壞球保送；戰績2勝6敗，勝率25%，16次救援成功，32次終結比賽，場均防禦率4.04；相較之下，他於2021年例行賽季登板65場70局，拿到7勝5負，創下大聯盟最多的59次終結比賽紀錄，場均防禦率2.57。

伊格列西亞斯至今在大聯盟2支球隊隊效力8個球季，例行賽378場、先發21場，主投517.1局，戰績27勝43負，勝率38.6%，遭擊出412支安打64支全壘打，失分196分和有180責任失分，還有630次三振對方和153次四壞球保送，16次暴投10次故意四壞球，場均防禦率3.13。

辛德賈德於2015年5月12日起在大聯盟亮相，至今當選過全明星1次，目前整個球季出戰15場80局，投出64次三振22次四壞球保送；戰績5勝8敗，勝率38.5%，場均防禦率3.83；相較之下，他於2021年例行賽季只登板2場2局，拿到1負，場均防禦率9。

辛德賈德至今在大聯盟2支球隊隊效力7個球季，西行後又歸東，例行賽出場136場，先發135場主投798局，戰績52勝39負，勝率57.1%，遭方擊出743支安打73支全壘打，失分329分和有299責任失分，還有841次三振對方和188次四壞球保送，25次暴投9次故意四壞球，場均防禦率3.37。

天使 大谷翔平 費城

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