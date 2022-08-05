我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

場邊人語／大師已逝 餘音傳世

彭廣揚

「就在那個暖和的下午…… (Hi, everybody, and a very pleasant good afternoon/evening to you, wherever you may be.)又到了道奇隊出賽時刻！」 (It's time for Dodger baseball!)

這是美國職棒最引起共鳴的直播開場白。

擁有洛杉磯道奇隊化身美譽的球場播音員史卡利（Vincent Edward Scully），8月2日晚間於南加州辭世，享年94歲。

史卡利其實是生於紐約市布朗士區，他的洛杉磯主場即時播音工作，從20世紀50年代一直持續到21世紀初（2016年10月2日），不僅是MLB半個世紀以上賽事和規模發展的見證，也是這段期間運動廣播電視節目從無到有的耕耘者。

史卡利在運動播音專業的貢獻，主要是將每一場職業棒球的賽事，至少以9局18段敘述，其中針對打者每次好球和壞球之間，會有詼諧的夾敘和引起共鳴的憶述；而且他對於主場和客場的幽默對照、個別球員的如數家珍介紹、球隊的征戰歷史娓娓道來，親切地吸引著數以萬計的道奇隊球迷，憑藉著史卡利的聲音如同親臨現場，分享浸沉其中的亢奮，更有想像空間的快感。

史卡利在球場狹小的直播間工作崗位服務的67年間，是美國廣播電視事業發展的關鍵年代，共有5個突破和挑戰意義的發展，最主要的就是收音機的信號在1906年出現，使用真空管的電視機於1927年9月27日被發明，然而隨後將近一個世紀之中，廣播和電視事業的發展不可同日而語。

彩色電視於1950年10月11日研發成功，但是早在1939年8月26日，MLB賽事就曾出現在螢光幕。道奇隊的前身是紐約布魯克林道奇隊，成軍至今139個球季，有35次晉級季後賽，7次榮獲年度總冠軍。史卡利最後一次在主播台傳遞道奇隊勇奪總冠軍的好消息，是於1988年10月20日晚間在北加州奧克蘭客場，道奇隊以5：2取勝運動家隊。

雖然史卡利的聲音就是「道奇之聲」，但是他對於廣播和電視的大眾傳播媒體對待不同；他習慣於在主場本壘後方非常有限的直播間內，按部就班全程落實賽事主播相關的工作。換句話說，史卡利寧願選擇避免在電視攝影機前露面，甘心情願成為一名有聲無影的講述者。

史卡利就是洛杉磯的面貌和精神，他親自在空中伴隨至少兩個世代的洛杉磯地區球迷，滔滔發聲精準地講述美國的職業棒球、來自全球各地的職業棒球運動員，以及廣闊職業棒球運動天地的友誼、競技、典故、插曲、觀察和啟發。

史卡利是道奇隊有史以來第3位「御用」主播；他的辭世，提醒著廣大球迷，有眼福看球固然是一種榮幸，如果能夠再有耳福聆聽繞樑餘音，夫復何憾？

道奇 洛杉磯 加州

上一則

NBA／身價最高10支球隊 尼克勇士湖人名列其中

下一則

全美身價最高球隊 牛仔、洋基、尼克前三名

延伸閱讀

嚴重毆打女子的洛杉磯「唐山版惡男」已被捕

嚴重毆打女子的洛杉磯「唐山版惡男」已被捕

洛杉磯聯合學區 2萬名學生沒入學

洛杉磯聯合學區 2萬名學生沒入學
MLB／播報賽事67年 「道奇之聲」史卡利過世

MLB／播報賽事67年 「道奇之聲」史卡利過世
LAX自動客運火車亮相 全美機場首輛 明年測試使用

LAX自動客運火車亮相 全美機場首輛 明年測試使用

熱門新聞

NBA波士頓塞爾蒂克退役傳奇球星羅素逝世，享壽88歲。(美聯社)

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

2022-07-31 16:07
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（右），和未婚夫基西克（左）宣告兩人共結連理。（取材自Instagram）

網球／前球后芭蒂嫁高球選手 婚紗照十指緊扣超甜蜜

2022-07-31 07:30
溜馬傳奇「大嘴」米勒。（取材自推特）

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

2022-08-01 07:30
中國隊球員周琦（右）。（新華社）

NBA／中國長人周琦 傳有望收到快艇報價

2022-07-30 23:02
前網壇「漂亮寶貝」莎拉波娃（左）順利產子後恢復訓練，她直呼身體變得好虛弱。（取材自Instagram）

網球／莎娃哀嘆「身體變虛弱」產後訓練影片身材卻超好

2022-07-31 08:50
福原愛被捕捉到帶家人去東京迪士尼樂園。(取材自微博)

福原愛帶家人開心遊迪士尼 日媒揭她盤算下一步

2022-08-04 02:03

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁