場邊人語／大師已逝 餘音傳世

「就在那個暖和的下午…… (Hi, everybody, and a very pleasant good afternoon/evening to you, wherever you may be.)又到了道奇 隊出賽時刻!」 (It's time for Dodger baseball!)

這是美國職棒最引起共鳴的直播開場白。

擁有洛杉磯 道奇隊化身美譽的球場播音員史卡利(Vincent Edward Scully),8月2日晚間於南加州 辭世,享年94歲。

史卡利其實是生於紐約市布朗士區,他的洛杉磯主場即時播音工作,從20世紀50年代一直持續到21世紀初(2016年10月2日),不僅是MLB半個世紀以上賽事和規模發展的見證,也是這段期間運動廣播電視節目從無到有的耕耘者。

史卡利在運動播音專業的貢獻,主要是將每一場職業棒球的賽事,至少以9局18段敘述,其中針對打者每次好球和壞球之間,會有詼諧的夾敘和引起共鳴的憶述;而且他對於主場和客場的幽默對照、個別球員的如數家珍介紹、球隊的征戰歷史娓娓道來,親切地吸引著數以萬計的道奇隊球迷,憑藉著史卡利的聲音如同親臨現場,分享浸沉其中的亢奮,更有想像空間的快感。

史卡利在球場狹小的直播間工作崗位服務的67年間,是美國廣播電視事業發展的關鍵年代,共有5個突破和挑戰意義的發展,最主要的就是收音機的信號在1906年出現,使用真空管的電視機於1927年9月27日被發明,然而隨後將近一個世紀之中,廣播和電視事業的發展不可同日而語。

彩色電視於1950年10月11日研發成功,但是早在1939年8月26日,MLB賽事就曾出現在螢光幕。道奇隊的前身是紐約布魯克林道奇隊,成軍至今139個球季,有35次晉級季後賽,7次榮獲年度總冠軍。史卡利最後一次在主播台傳遞道奇隊勇奪總冠軍的好消息,是於1988年10月20日晚間在北加州奧克蘭客場,道奇隊以5:2取勝運動家隊。

雖然史卡利的聲音就是「道奇之聲」,但是他對於廣播和電視的大眾傳播媒體對待不同;他習慣於在主場本壘後方非常有限的直播間內,按部就班全程落實賽事主播相關的工作。換句話說,史卡利寧願選擇避免在電視攝影機前露面,甘心情願成為一名有聲無影的講述者。

史卡利就是洛杉磯的面貌和精神,他親自在空中伴隨至少兩個世代的洛杉磯地區球迷,滔滔發聲精準地講述美國的職業棒球、來自全球各地的職業棒球運動員,以及廣闊職業棒球運動天地的友誼、競技、典故、插曲、觀察和啟發。

史卡利是道奇隊有史以來第3位「御用」主播;他的辭世,提醒著廣大球迷,有眼福看球固然是一種榮幸,如果能夠再有耳福聆聽繞樑餘音,夫復何憾?