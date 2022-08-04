場邊人語／國民終讓 教士入囊

●華盛頓國民隊8月1日晚間在華盛頓哥倫比亞特區主場面對2萬9034名球迷，經過3小時20分鐘以3：9敗給紐約大都會 隊，日前剛在MLB年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）參賽，來自多明尼加聖多明哥的外野手索托（Juan Jose Soto）擔任第3棒，在第4局下無人出局1好球1壞球形勢下，揮出421英呎遠的中外野全壘打，這是他本季第21支紅不讓，也是第4次由知名右投薛則（Maxwell Martin Scherzer）手中擊出全壘打。

當晚也是索托代表華盛頓國民隊最後一次在首都球場出戰。他只站上打擊區一次，就擊出全壘打，另3次遭到四壞球保送，得到2分和1次盜壘。

次日早晨、也就是在8月2日的自由球員交易截止日期之前，國民隊終於接受聖地牙哥教士隊以6名新秀交換2名強打的協議，歡送鎮守一壘、能夠換邊打擊的貝爾（Joshua Evan Bell）和被喻為世紀僅見的美技少年索托。

本來洛杉磯道奇 隊、紐約洋基 隊、聖路易紅雀隊也針對吸引索托入陣興趣盎然。

貝爾身高6呎4吋，現年29歲，2016年7月8日加入大聯盟，這個球季全勤103場、上壘率.384和場均打擊表現.301；437次打席有375個打數，共擊出113支安打24支二壘安打3支三壘安打14支全壘打，得到52分和有57分打點，還有61次遭到三振和49次四壞球保送，場均打擊率達到.301。在國聯各隊的一壘手之中，累積安打次數和打點都是領跑者。此外，他在最近14場比賽場均打擊率達到.320，共擊出8支安打5支二壘安打1支三壘安打2支全壘打，得到8分和有10分打點。

索托身高6呎2吋，現年23歲，2018年5月20日加入大聯盟，日前兩次在全明星賽事亮相。索托的去留，對於國民隊追求脫胎換骨目標非常重要；球隊球隊曾經信旦旦強調他不會在交易名單內，然而最近兩個星期卻又成為東西海岸相關球隊熱門話題。

他左投左打，至今5個球季出賽565場，2439個打席有1954次打數，共擊出569支安打108支二壘安打9支三壘安打119支全壘打，得到569分和有358分打點，還有414次遭到三振和464次四壞球保送，場均打擊率達到.291。

他於2020年球季曾經創下.351的場均打擊率紀錄，在大聯盟5個球季已經累積享受過464次保送上壘，其中有105場單場被四壞球保送多次，而且2021年單季的保送次數多達145次，本季目前的保送次數已經多達91次，其中有22場單場賽事被四壞球保送多次，是大聯盟之最。