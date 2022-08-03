場邊人語：教士攬才 及時破財

●MLB 國聯西區小組的聖地牙哥 教士隊於8月1日午後宣布，以3名投手和1名外野手由密而瓦基釀酒人隊交換到現年28歲救援左投海德（Josh Ronald Hader）。海德一直是釀酒人隊人氣最旺的守護神，曾經追平個人連續40場、由2021年8月1日到2022年6月5日救援未失分的大聯盟紀錄。

海德於2017年6月10日起在大聯盟亮相，當初在2015年7月30日由休士頓太空人 隊交易到釀酒人隊。他目前是MLB國聯戰績指數排行第2的救援投手，僅次於紐約大都會隊的右投狄亞茲（Edwin Orlando Díaz）。

稍早，教士隊經過幾個月和現年29歲、身高6呎5吋的先發右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）協商細節後，雙方簽下一筆為期5年總值1億美元的延長合約。馬斯葛洛夫是於2021年1月18日經過3隊交易由匹茲堡海盜隊轉隊到教士隊，此舉意味著他將到2028年才恢復自由身。

海德在馬里蘭州生長，4次當選全明星，目前在本球季出戰37場34局，投出59次三振12次四壞球保送；戰績1勝4敗，勝率20%，擁有大聯盟僅見的29次救援成功，34次終結比賽，場均防禦率4.24；相較之下，他於2021年例行賽季登板60場58.2局，拿到4勝2負，42次終結比賽，場均防禦率1.23。

海德至今在釀酒人隊效力6個球季，例行賽出賽269場316.1局，戰績17勝17負，勝率50%，遭擊出161支安打41支全壘打，失分90分和有87責任失分，還有541次三振對方和118次四壞球保送，7次暴投3次故意四壞球，場均防禦率2.48。

教士隊目前出賽103場，戰績57勝46負。球隊寄望海德能夠迅速回穩把守末關，而且馬斯葛洛夫在本季錦上添花。

馬斯葛洛夫在南加州聖地牙哥生長，他目前整個球季出戰18場115.1局，投出8勝4敗的成績，勝率66.7%，場均防禦率2.65；相較之下，他於2021年例行賽季登板32場181.1局，拿到11勝9負，2次完投，場均防禦率3.18。

馬斯葛洛夫至今在大聯盟3隊效力7個球季，例行賽出賽158場793.1局，其中132場先發，戰績48勝51負，勝率48.5%，遭擊出719支安打98支全壘打，失分364分和有337責任失分，還有782次三振對方和203次四壞球保送，18次暴投8次故意四壞球，場均防禦率3.82。

適時破財延攬人才，必須的。