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場邊人語／紐約捕魚 綽綽有餘

彭廣揚

愈戰愈勇的MLB紐約大都會隊7月31日午後在佛州邁阿密客場挑戰馬林魚隊，終場以9：3輕取對方；全場在第1局上就先馳得點，團隊共擊出19支安打，締下例行賽季至今單場安打最多紀錄，並且創下7月24日以來連續6場勝利。

大都會隊本季最佳連勝紀錄，是5月27日到6月1日之間創下的6連勝。

大都會隊在這個球季已經有60場次在賽事之中先馳得點，並且有49次因此終場獲勝。

大都會隊屬於MLB國聯東區小組，目前出賽101場，64勝37負；馬林魚隊也是MLB國聯東區小組，目前出賽102場，戰績47勝55負；雙方由2013年7月29日以來，已經交手過165次，大都會隊以97勝68敗的成績領先，而且得分差為718：590。

大都會隊由4月7日自從在華盛頓哥倫比亞特區球季開打以來，24次贏得系列賽，6次在系列賽敗北，還有3次打成平手。

大都會隊這場賽事由29歲右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker）先發，他目前整個球季出戰18場103.1局，投出9勝2敗的成績，勝率81.8%，場均防禦率2.79；相較之下，他於2021年例行賽季先發雖然達到29場159局，卻只拿到7勝11負，防禦率4.47。

沃克是於2013年8月30日加入MLB大聯盟，待在西雅圖水手隊5個球季，另外效力於亞里桑納響尾蛇隊3個球季；至今例行賽出賽156場，其中152場先發，主投 844局，戰績51勝47負，勝率52%，遭擊出763支安打113支全壘打，失分407分和有359責任失分，還有754次三振和267次四壞球保送，23次暴投，12次故意四壞球，場均防禦率 3.83。

馬林魚隊這場賽事由現年26歲、來自委內瑞拉的右投羅培茲（Pablo Jose López）先發，他目前出戰多達21場118.2局，戰績7勝6敗，勝率53.8%，場均防禦率3.41；相較之下，他於2021年例行賽季先發達到20場102.2局，只拿到5勝5負，防禦率3.07。

羅培茲在這場賽事表現明顯地不如沃克；先發登板只撐了2.2局，三振1次以71球數面對19人次打者，遭揮出12支安打丟掉6分，都是責任失分。

大都會隊這場7月底的勝利，再次吹響例行賽季下半場的衝鋒號。

大都會 MLB 佛州

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