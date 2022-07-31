我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

場邊人語／水手搶人 紅人轉任

彭廣揚

經過長期的布局和折衝，美國職棒大聯盟(MLB) 西雅圖水手隊於7月29日，在德州休士頓客場夜戰遭到太空人隊，雖然以1：11遭到當頭棒喝；但是全隊卻及時得知現年29歲的右投手卡斯提歐(Luis Miguel Castillo)成功投效的大好消息。

水手隊屬於大聯盟美國聯會西區小組，目前出賽101次，54勝47負，正在努力爭取外卡資格以便晉級季後賽

水手隊這次是決心突破「零季後」的窘境，宣布以後備隊陣容排行第1，現年20歲的游擊手馬提(Noelvi Marte)、現年18歲，名列第3號新秀內野手阿洛尤(Edwin Arroyo)、現年24歲，名列第5號新秀右投史圖特(Levi Stoudt)、以及現年22歲的右投手摩爾(Andrew Moore)，總共4位潛力股換取紅人隊當家王牌投手卡斯提歐坐鎮。 

紐約洋基隊此刻雖然戰績有68勝33敗，在大聯盟排行暫時居首，一直希望爭取到能夠救急的先發投手。洋基隊在29日晚間，得知辛辛那提紅人隊的卡斯提歐另有高就，然而加盟對象卻不是本隊後，大家難掩失望之情；洋基隊當晚在主場以11：5擊退坎薩斯皇家隊也就意義不大。 

洋基隊在最近5個球季每次都晉級季後賽，水手隊從2002年球季起，每次都等不到晉級季後賽。 

卡斯提歐在多明尼加出生，身高6呎2吋(188公分)， 2017年6月23日，他首次於例行球季代表紅人隊出賽華盛頓國民隊，2次代表國家聯會當選全明星，2019年和2021年2次獲選為紅人隊例行賽季開幕式主投。 

卡斯提歐在整個球季出戰14次85局，投出4勝4敗的成績，防禦率2.86；2021年例行賽季先發多達33場187.2局，拿到8勝16負，防禦率3.98。 

卡斯提歐跨海加入大聯盟後，一直待在紅人隊共有6個球季，例行出賽137場792.1局，戰績44勝53負，獲勝率45.4%，遭到對方擊出667支安打92支全壘打，失到352分和有319責任失分，還有860次三振對方和287次四壞球保送，13次暴投，6次故意四壞球，場均防禦率 3.62。 

他原來是紅人隊投手群中4項紀錄保持者，包括先發登板次數、累積勝場次數、累積出賽局數和累積三振次數。

洋基 季後賽 太空人

上一則

NBA／台將赴洛城獲戴維斯接待 名訓練師安排觀摩赫洛

下一則

MLB／5年1億 馬斯葛洛夫靠本事獲教士肥約

延伸閱讀

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄
灣區首場大聯盟台灣日 台灣黑熊助陣

灣區首場大聯盟台灣日 台灣黑熊助陣
MLB／只投0.2局被打爆6分 國民柯賓又要「挑戰」敗投王

MLB／只投0.2局被打爆6分 國民柯賓又要「挑戰」敗投王
MLB／紅襪有意交易重砲馬丁尼茲 老虎清倉大拍賣

MLB／紅襪有意交易重砲馬丁尼茲 老虎清倉大拍賣

熱門新聞

詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

2022-07-25 21:36
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。（翻攝自曾格爾Grace Tseng臉書）

無氧攻頂8千米K2 29歲台灣登山女傑創紀錄：我邊哭邊爬

2022-07-24 20:15
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
要求交易的杜蘭特會以什麼方式轉隊，是NBA季後一大焦點。（美聯社）

NBA／杜蘭特難回勇士？傳籃網看不上維金斯、波爾

2022-07-25 07:20
Getty Images

NBA／杜蘭特開抖音啦 第1支影片呆看鏡頭好幾秒

2022-07-27 07:53

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害