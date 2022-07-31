場邊人語／水手搶人 紅人轉任

經過長期的布局和折衝，美國職棒大聯盟(MLB) 西雅圖水手隊於7月29日，在德州休士頓客場夜戰遭到太空人 隊，雖然以1：11遭到當頭棒喝；但是全隊卻及時得知現年29歲的右投手卡斯提歐(Luis Miguel Castillo)成功投效的大好消息。

水手隊屬於大聯盟美國聯會西區小組，目前出賽101次，54勝47負，正在努力爭取外卡資格以便晉級季後賽 。

水手隊這次是決心突破「零季後」的窘境，宣布以後備隊陣容排行第1，現年20歲的游擊手馬提(Noelvi Marte)、現年18歲，名列第3號新秀內野手阿洛尤(Edwin Arroyo)、現年24歲，名列第5號新秀右投史圖特(Levi Stoudt)、以及現年22歲的右投手摩爾(Andrew Moore)，總共4位潛力股換取紅人隊當家王牌投手卡斯提歐坐鎮。

紐約洋基 隊此刻雖然戰績有68勝33敗，在大聯盟排行暫時居首，一直希望爭取到能夠救急的先發投手。洋基隊在29日晚間，得知辛辛那提紅人隊的卡斯提歐另有高就，然而加盟對象卻不是本隊後，大家難掩失望之情；洋基隊當晚在主場以11：5擊退坎薩斯皇家隊也就意義不大。

洋基隊在最近5個球季每次都晉級季後賽，水手隊從2002年球季起，每次都等不到晉級季後賽。

卡斯提歐在多明尼加出生，身高6呎2吋(188公分)， 2017年6月23日，他首次於例行球季代表紅人隊出賽華盛頓國民隊，2次代表國家聯會當選全明星，2019年和2021年2次獲選為紅人隊例行賽季開幕式主投。

卡斯提歐在整個球季出戰14次85局，投出4勝4敗的成績，防禦率2.86；2021年例行賽季先發多達33場187.2局，拿到8勝16負，防禦率3.98。

卡斯提歐跨海加入大聯盟後，一直待在紅人隊共有6個球季，例行出賽137場792.1局，戰績44勝53負，獲勝率45.4%，遭到對方擊出667支安打92支全壘打，失到352分和有319責任失分，還有860次三振對方和287次四壞球保送，13次暴投，6次故意四壞球，場均防禦率 3.62。

他原來是紅人隊投手群中4項紀錄保持者，包括先發登板次數、累積勝場次數、累積出賽局數和累積三振次數。