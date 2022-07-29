場邊人語／田徑主角 關注小小

今年並不是夏季奧運會舉辦的年份，因此全球運動迷關愛的眼神，本來應該放在單項運動的世界錦標賽事方面。

高手雲集的第18屆世界田徑錦標賽，從7月15日到24曰在美國奧勒岡州尤金（Eugene）市海沃德運動場（Hayward Field）舉行；美國國家代表隊在這項户外國際大賽中獲得了輝煌的戰績，拿下13面金牌、9面銀牌、11面銅牌和33名獎牌，在獎牌排行榜獨占鰲頭。

美國隊表現最佳、囊括前三名的的三個單項是：男子100公尺短跑、男子200公尺短跑、男子鉛球。

東部非洲的內陸國衣索匹亞、牙買加和也是來自東非印度 洋濱的肯亞各自有10面獎牌收穫。其中衣索匹亞搶下4金牌4面銀牌2面銅牌，含金量成績僅次於美國。牙買加代表隊則榮獲2面金牌7面銀牌和1面銅牌。

共有43個國家從這項大賽至少抱回一面奬牌，包括英國、中國、波蘭、日本、澳大利亞、加拿大、挪威、比利時、瑞典 、烏干達、荷蘭、秘魯、多明尼加、奈及利亞、巴西、德國、義大利、立陶宛、烏克蘭、西班牙、巴哈馬、格拉納達、哈薩克斯坦、摩洛哥、葡萄牙、卡達、斯洛文尼亞、委內瑞拉、阿爾及利亞、布吉納法索、克羅地亞、希臘、印度、南韓、巴貝多、捷克、以色列、菲律賓、波多黎各和瑞士。

但是，這份得獎名單雖然反映出目前國際田賽和徑賽割喉競技現勢，卻不見得回答的了如此重要的田徑大賽，卻連看熱鬧的人群的基數都不夠大的問題。

本屆世錦賽產生兩項嶄新的世界紀錄。一項是由年僅22歲，在美國路易斯安納州出生的的瑞典裔運動員 杜普蘭蒂斯（Armand Gustav “Mondo” Duplantis），將自己保持的男子撐竿跳世界紀錄從6公尺20改進到6公尺21。

另外一項徑賽記錄，由奈及利亞女子運動員阿姆桑（Tobi Amusan）在女子100公尺跨欄締造。她先在準決賽階段以12秒12突破100公尺跨欄世界紀錄，擊敗美國女將哈里森（Kendra Harrison），決賽再度以12秒06飆速，成為奈及利亞史上第一位世錦賽金牌得主。

可惜杜普蘭蒂斯不是男籃「空中飛人」喬丹（Michael Jordan)；阿姆桑也不是女足悍將米亞漢姆（Mariel Margaret Hamm-Garciaparra），他們兩個人在田徑場上的輝煌勝利事實，並沒有實質改變大多數觀眾對於田徑比賽的參與感和切身性。