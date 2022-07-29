我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

場邊人語／田徑主角 關注小小

彭廣揚

今年並不是夏季奧運會舉辦的年份，因此全球運動迷關愛的眼神，本來應該放在單項運動的世界錦標賽事方面。

高手雲集的第18屆世界田徑錦標賽，從7月15日到24曰在美國奧勒岡州尤金（Eugene）市海沃德運動場（Hayward Field）舉行；美國國家代表隊在這項户外國際大賽中獲得了輝煌的戰績，拿下13面金牌、9面銀牌、11面銅牌和33名獎牌，在獎牌排行榜獨占鰲頭。

美國隊表現最佳、囊括前三名的的三個單項是：男子100公尺短跑、男子200公尺短跑、男子鉛球。

東部非洲的內陸國衣索匹亞、牙買加和也是來自東非印度洋濱的肯亞各自有10面獎牌收穫。其中衣索匹亞搶下4金牌4面銀牌2面銅牌，含金量成績僅次於美國。牙買加代表隊則榮獲2面金牌7面銀牌和1面銅牌。

共有43個國家從這項大賽至少抱回一面奬牌，包括英國、中國、波蘭、日本、澳大利亞、加拿大、挪威、比利時、瑞典、烏干達、荷蘭、秘魯、多明尼加、奈及利亞、巴西、德國、義大利、立陶宛、烏克蘭、西班牙、巴哈馬、格拉納達、哈薩克斯坦、摩洛哥、葡萄牙、卡達、斯洛文尼亞、委內瑞拉、阿爾及利亞、布吉納法索、克羅地亞、希臘、印度、南韓、巴貝多、捷克、以色列、菲律賓、波多黎各和瑞士。

但是，這份得獎名單雖然反映出目前國際田賽和徑賽割喉競技現勢，卻不見得回答的了如此重要的田徑大賽，卻連看熱鬧的人群的基數都不夠大的問題。

本屆世錦賽產生兩項嶄新的世界紀錄。一項是由年僅22歲，在美國路易斯安納州出生的的瑞典裔運動員杜普蘭蒂斯（Armand Gustav “Mondo” Duplantis），將自己保持的男子撐竿跳世界紀錄從6公尺20改進到6公尺21。

另外一項徑賽記錄，由奈及利亞女子運動員阿姆桑（Tobi Amusan）在女子100公尺跨欄締造。她先在準決賽階段以12秒12突破100公尺跨欄世界紀錄，擊敗美國女將哈里森（Kendra Harrison），決賽再度以12秒06飆速，成為奈及利亞史上第一位世錦賽金牌得主。

可惜杜普蘭蒂斯不是男籃「空中飛人」喬丹（Michael Jordan)；阿姆桑也不是女足悍將米亞漢姆（Mariel Margaret Hamm-Garciaparra），他們兩個人在田徑場上的輝煌勝利事實，並沒有實質改變大多數觀眾對於田徑比賽的參與感和切身性。

瑞典 運動員 印度

上一則

MLB／終於願意放手 媒體爆天使開始聽取大谷翔平報價

下一則

NBA／傳格林想要頂薪 勇士：明年再談

延伸閱讀

田徑／不再只是一輪遊 巴黎奧運徑賽將增設復活賽

田徑／不再只是一輪遊 巴黎奧運徑賽將增設復活賽
田徑世錦賽／撐竿跳6米21 瑞典飛人再破世界紀錄

田徑世錦賽／撐竿跳6米21 瑞典飛人再破世界紀錄
世錦賽男子200米 亞市居民萊爾斯奪金破紀錄

世錦賽男子200米 亞市居民萊爾斯奪金破紀錄
留級往事

留級往事

熱門新聞

林書豪21日在微博上傳個人寫真照。（取材自微博）

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

2022-07-21 18:07
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

2022-07-25 21:36
谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。（翻攝自曾格爾Grace Tseng臉書）

無氧攻頂8千米K2 29歲台灣登山女傑創紀錄：我邊哭邊爬

2022-07-24 20:15

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」