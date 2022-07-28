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最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

場邊人語／傷癒歸隊 怎辦才對

彭廣揚

●MLB在加州洛杉磯舉行第92屆的全明星表演賽之後，各支球隊針對例行賽季已知形勢，以及季後賽可能發展，分別對於先發投手和牛棚投手進行調整。

目前在美聯中區小組戰績領先的明尼蘇達雙城隊，就一直在觀察和斟酌如何處理日本籍協肩右投手前田健太（Kenta Maeda）傷癒後何時和怎樣歸隊的問題。

雙城隊在最近10個球季只有3次晉級季後賽，2020年9月29日和30日在外卡階段連續向休士頓太空人隊認輸。

前田健太生於日本關西大阪，現年34歲，身高6呎1吋，曾效力於於日本職棒廣島東洋鯉魚隊，是戰績輝煌的明星投手，曾在2010年拿下投手三冠王，成為日職央聯史上最年輕的「三冠王」榮銜得主。2015年季後，前田正式向日本球隊表達期望挑戰MLB之意，在獲得球球同意後，循入札制度的模式跨洋赴美發展，由洛杉磯道奇隊以2000萬美元獲得入札權，並且以低年薪、高激勵獎金的8年2500萬美元合約簽約。

2016年4月6日，他首次於例行球季代表道奇隊出賽聖地牙哥教士隊，前田健太在整個球季出戰32場，投出相當搶眼的16勝11敗的成績；2017年例行賽季先發25場拿到13勝6負，並在球季中狀況欠佳時，首度轉任中繼投手。

前田健太待在道奇隊4個球季，例行出賽137場、其中103次先發，主投589局，戰績47勝35負，獲勝率57.3%，遭擊出500支安打77支全壘打，失分268分和有253責任失分，還有641次三振對方和178次四壞球保送，15次暴投，6次救援成功，8次擔負終結比賽任務，場均防禦率3.87。

他也曾經代表道奇隊2度在總決賽系列出賽7場8.2局，戰績無關勝負，遭擊出9支安打1支全壘打，失分2分，都是責失，還有9次三振對方和4次四壞球保送，1次擔負終結比賽任務，場均防禦率2.08。

道奇隊在2020年2月9日將前田健太交易到雙城隊，至今於例行賽先發32場173局，戰績12勝6負，獲勝率66.7%，遭擊出146支安打25支全壘打，失分80分和有75責任失分，還有193次三振對方和42次四壞球保送，3次暴投，場均防禦率3.90。

雖然雙城隊和前田健太本人都說不出銷假登場的時間表；球迷相信對於這位大賽經驗豐富的投手而言，例行賽季下半場肯定會正式請他出場。

道奇 日本 洛杉磯

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