場邊人語／勇士新局 經驗不拘

浪花過後，誰人主導？

NBA拉斯維加斯夏季聯盟進行期間，金州勇士 隊選派年滿21歲7呎身高的左撇中鋒威斯曼（James Monteinez Wiseman）、剛滿20歲6呎6吋的得分後衛穆迪（Moses Moody），以及即將年滿20歲6呎8吋的小前鋒庫明加（Jonathan Malangu Kuminga）參加，不少球迷開始興起「新三角」的念頭。

穆迪在阿肯色州長大，曾經是阿肯色大學男籃隊成員，2021年7月29日到訪紐約市 參加選秀，由金州勇士隊在第1輪14順位選中；他在僅有的一個職業球季出戰52場，其中11場賽事先發，場均上陣11.7分鐘得到4.4分，有1.5個籃板球，還有0.4次助攻0.3次失誤0.1次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率43.7%，三分球命中率36.4%，罰球命中率77.8%。

他也擁有13場季後賽 的作戰經驗，場均上陣8.1分鐘得到3.2分，有0.6個籃板球，還有0.3次助攻0.2次失誤0.2次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率53.6%，三分球命中率達到53.8%，罰球命中率66.7%。

威斯曼生於田納西州納許維爾，2020年11月18日在康州參加選秀，由金州勇士隊在第1輪第2順位選中。2020年12月22日進入職業籃球天地後，因為膝部受傷只是在例行賽出戰39場，其中27場先發，場均上陣21.4分鐘得到11.5分，有5.8個籃板球，還有0.7次助攻.1.5次失誤0.3次抄截和0.9次火鍋，投籃命中率51.9%，三分球命中率31.6%，罰球命中率62.8%。

庫明加來自剛果民主共和國，曾經於紐約、新澤西都會地區就讀高中，2021年7月29日在紐約市布魯克林參加選秀，由金州勇士隊在第1輪第7順位選中。2021年10月30日進入職業籃球天地後，他在唯一的職業球季出戰70場，其中12場先發，場均上陣16.9分鐘得到9.3分，有3.3個籃板球，還有0.9次助攻1.1次失誤0.4次抄截和0.3次火鍋，投籃命中率51.3%，三分球命中率33.6%，罰球命中率68.4%。

他也累積16場季後賽、3場先發的作戰經驗，場均上陣8.6分鐘得到5.2分，有1.7個籃板球，還有0.5次助攻0.7次失誤0.2次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率50%，三分球命中率達到53.8%，罰球命中率66.7%。

如何有效增加他們的上陣時間，正在考驗著勇士隊的教練團隊。