場邊人語：熱浪來襲 賽事告急

從西歐到美東，連續幾天氣溫高居不下，影響不少運動賽事進行。

原來預定於7月24日舉行的波士頓 鐵人三項比賽（The Boston Triathlon），面對美國東北部目前熱浪滔滔，為了顧及運動員 和大會工作人員的安全和健康，被迫將比賽日期延後到8月21日。

這項全能比賽於20世紀70年代興起，比賽由游泳 、自行車和長跑三個部分組成，參賽運動員需要按順序連續完成三個運動單項，轉換競技項目時，更換衣服和球鞋的時間亦計算在個人比賽時間之內。

這個頗受全球年輕運動人口歡迎的單項，是在2000年9月15日起舉行的澳洲雪黎夏季奥運會中成為奧運比賽正式項目，內容為1500m游泳、40公里單車、10公里長跑。

由於鐵人項目內容有考驗耐力和講求自律部分，目前已經和各地定期舉行的城市馬拉松比賽，成為年輕上班族業餘的運動挑戰目標。

波士頓鐵人三項的賽事主辦單位，是在仔細評估連日來燠熱天氣造成公共健康危機形式之後，為了保障數以千計的運動員和相關工作人員、義工、群眾的安全才做出延期決定。這個決定將會使得部分運動員在等待數月之後，悵然地無法參與競賽。

109屆環法自行車大賽（The 2022 Tour de France） 於7月24曰，經過3個星期21回合爭先，終於在法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）分出高下。

今年度環法自行車大賽，依然和往年一樣，競技的重點是運動員的體力、耐力、意志力和執行力。然而，比賽期間的偏高溫度，卻成為對於主辦單位和參賽選手終極挑戰。

24曰當天，巴黎的氣溫是華氏92度，比起平日7月份的平均氣溫竟然高出20度。這種異常的現象，即使不觸及氣候變遷的大課題，也讓人不得不警覺賽事的自然環境發生質變。環法自行車大賽畢竟不是極限運動，來自全球各地的運動員，其實不應該，也不必要面對如此高的運動危險係數。

至於24日也在紐約市舉行第20屆的鐵人三項大賽，雖然還是冒著火傘照常舉行，但是主辦單位在和相關單位溝通後，臨時改變了比賽內容，將騎車距離由40公里縮短到20公里；長跑則由6.2英里縮短到2.5英里。