場邊人語／相逢花旗 各擁契機

韓旭登上WNBA舞台。（新華社）

只因相逢花旗，眼前各為其主。

7月23日晚間在美國紐約市布魯克林區巴克萊中心，現年22歲，身高6呎10吋的中鋒韓旭（Han Xu）和她所効力的纽約自由人隊，在主埸迎戰擁有现年23歲，身高6呎7吋中鋒的李月汝（Li Yueru）的芝加哥 天空隊。天空隊是美國女子職業籃球大聯盟（WNBA）年度總冠軍。

紐約自由人隊在終場以83：80勝出，韓旭得到12分6個籃板球和兩次助攻。

這是在一個半月之間兩隊再次會戰，6月12日也是在自由人隊主場，韓旭和李月汝就曾合作創下大聯盟史頁中的首次「中國德比」。

當天比赛雙方你來我往，芝加哥天空隊終埸以88：86險勝紐約自由人隊。韓旭在比赛中出場21分鐘得到10分，2個籃板球表现可圈可点，而當時匆匆赴美，僅僅与球隊欠缺磨合的李月汝，只有6分鐘的出埸時間，依靠罰球拿下2分外加3個籃板球、1次助攻。

這些年来，中國女籃球員和美國大聯盟不乏淵源。譬如在1997年大聯盟的首個赛季，中國女籃傳奇的6呎8吋（206公分）中鋒鄭海霞就受邀代表洛杉磯火花隊參加了聯賽，也為亞洲女籃高手跨海長征開創先例。

在中國山東青島長大的後衛隋菲菲（Shi Feifei）、來自中國黑龍江省哈爾濱的得分後衛苗立杰（Miao Lihuel）、身高6呎5吋的中鋒陳楠（Chen Nan）都先後受邀登陸美國。此外，職司前鋒的邵婷（Shao Ting）也曾代表明尼蘇達山貓隊參加季前赛，至於6呎6吋的中鋒孫夢然（Sun Mengren）、前鋒李夢（Li Meng）、後衞楊力維（Yang Liwei）都收到過大聯盟關愛的眼神。

2007年11月9日晚間，兩位中國男子籃球員曾經在美國德州休士頓 的豐田中心上演「中國德比」；這是美加職籃有開創性的「姚易大戰」。

當天晚上的主角是効力於休士頓火箭隊的姚明，以及代表密爾瓦基公鹿隊的易建聯。易建聯在陣34分鐘21秒，得到19分9個籃板球，包括兩次三分球都命中。姚明上場39分鐘8秒，14次罰球都命中，共獲得28分10個籃板球3次助攻，是全埸表現最佳者。