場邊人語／召集令到 美足預告

美式足球大聯盟（NFL ）拉斯維加斯突襲者隊，18日起率先召集新兵在內華達州集訓，20曰起老兵則向集訓基地報到。

32支球隊之中的大部分，都將在26日完成所有球員的集訓報到。譬如紐約水牛城比爾隊、辛辛那提猛虎隊，及達拉斯牛仔隊和坦帕灣海盜隊等。

所有球隊都在主場所在城市附近訓練埸地演練；只有達拉斯牛仔隊循例前往南加州進行移地訓練，還有卡羅萊納黑豹隊是前往南卡羅來納州 演練。

NFL季前熱身比賽，將於8月4日起舉行。例行賽季預定9月8日開幕，由洛杉磯 公羊隊在主場對抗紐約水牛城比爾隊。公羊隊本球季的目標，就是衛冕超級盃榮銜。

在各隊球員紛紛報到後，已有15名球員因為負傷在身，沒有辦法參加練球，而置身於傷兵名單。他們在短暫的集訓期間，如果傷癒就可以立即歸隊，否則的話須要等到球隊名單確立之後，還要至少花費四個禮拜時間才能歸隊。

上個球季，拉斯維加斯突擊者隊雖然售票排名只有25位，但是售票的總額卻以1億1900萬美元高居榜首。

售票收入緊追在突擊者隊之後的球隊，依序是舊金山49人隊、新英格蘭愛國者隊、洛杉磯公羊隊和紐約巨人隊。

售票收入在排行榜最後5名的球隊分別是底特律獅隊、華盛頓司令員隊、傑克森維爾美洲虎隊、辛辛那堤猛虎隊和亞里桑納紅雀隊。