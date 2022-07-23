場邊人語／鵜鶘年輕 精益求精

球員年輕，正是需要花費功夫精益求精。

NBA 拉斯維加斯夏季聯盟剛於7月17 日結束，紐奧良鵜鶘隊和年滿22歲6呎6吋的大前鋒威廉森（Zion Lateef Williamson）共同宣布 ，雙方以指定新人頂薪合約續緣，鋪墊彼此在未來5年合作基礎，同時派遣3名二年級戰將參加夏季聯盟聯賽。

鵜鶘隊在今年例行賽季戰績36勝46敗，在NBA西區15支球隊名列第9，比起開季前預測能夠有38場捷報稍差。球隊成軍只有20年，8次晉級季後賽 ，來季寄望成為年度總冠軍。鵜鶘隊在最近一個球季雖然晉級季後賽，然而走不出西部戰區，第一回合就以4敗2負輸給鳳凰城太陽隊。這是鵜鶘隊在連續3年無緣季後賽之後，又有機會繼後亮相。

在和太陽隊季後交火之後，鵜鶘隊決定指派3名新秀繼續在夏季鍛鍊，分別是24歲小前鋒馬歇爾（Naji Maurice Marshall）、24歲組織後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），以及22歲小前鋒墨菲（Kenneth Murphy III）。

艾爾瓦拉多身高6呎，在紐約市克魯克林區出生皇后區長大，曾經是喬治亞理工學院男籃隊成員，但是參加選秀未成；他在僅有的一個職業球季出戰51場，其中50場賽事都不是先發，場均上陣15.4分鐘得到6.1分，有1.9個籃板球，還有2.8次助攻0.7次失誤1.3次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率44.6%，三分球命中率29.1%，罰球命中率67.9%。

艾爾瓦拉多進入職業籃球天地後，有幸在季後賽出戰6場，都不是先發，場均上陣19.5分鐘得到8分，有1.3個籃板球，還有1.2次助攻0.7次失誤1.2次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率48.5%，三分球命中率37.5%，罰球命中率76.9%。

馬歇爾身高6呎7吋，生於新澤西州 大西洋城，曾是哈澤爾大學男籃隊成員，他在2個職業球季出戰87場，其中14場賽事先發，場均上陣16.5分鐘得到6.4分，有3.3個籃板球，還有1.7次助攻1次失誤0.7次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率40%，三分球命中率26.6%，罰球命中率75.6%。

他進入職業籃球天地後也有幸出戰季後賽6場，場場都不是先發，場均上陣9.3分鐘得到3分，有1個籃板球，還有0.8次助攻0.5次失誤0.2次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率70%，罰球命中率100%。

墨菲身高6呎9吋，生於北羅萊納州，他在第1個職業球季出戰62場，其中1場是先發，場均上陣13.9分鐘得到5.4分，有2.4個籃板球，還有0.6次助攻0.3次失誤0.4次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率39.4%，三分球命中率38.2%，罰球命中率88.2%。