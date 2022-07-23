我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

場邊人語／鵜鶘年輕 精益求精

彭廣揚

球員年輕，正是需要花費功夫精益求精。

NBA拉斯維加斯夏季聯盟剛於7月17 日結束，紐奧良鵜鶘隊和年滿22歲6呎6吋的大前鋒威廉森（Zion Lateef Williamson）共同宣布 ，雙方以指定新人頂薪合約續緣，鋪墊彼此在未來5年合作基礎，同時派遣3名二年級戰將參加夏季聯盟聯賽。

鵜鶘隊在今年例行賽季戰績36勝46敗，在NBA西區15支球隊名列第9，比起開季前預測能夠有38場捷報稍差。球隊成軍只有20年，8次晉級季後賽，來季寄望成為年度總冠軍。鵜鶘隊在最近一個球季雖然晉級季後賽，然而走不出西部戰區，第一回合就以4敗2負輸給鳳凰城太陽隊。這是鵜鶘隊在連續3年無緣季後賽之後，又有機會繼後亮相。

在和太陽隊季後交火之後，鵜鶘隊決定指派3名新秀繼續在夏季鍛鍊，分別是24歲小前鋒馬歇爾（Naji Maurice Marshall）、24歲組織後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），以及22歲小前鋒墨菲（Kenneth Murphy III）。

艾爾瓦拉多身高6呎，在紐約市克魯克林區出生皇后區長大，曾經是喬治亞理工學院男籃隊成員，但是參加選秀未成；他在僅有的一個職業球季出戰51場，其中50場賽事都不是先發，場均上陣15.4分鐘得到6.1分，有1.9個籃板球，還有2.8次助攻0.7次失誤1.3次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率44.6%，三分球命中率29.1%，罰球命中率67.9%。

艾爾瓦拉多進入職業籃球天地後，有幸在季後賽出戰6場，都不是先發，場均上陣19.5分鐘得到8分，有1.3個籃板球，還有1.2次助攻0.7次失誤1.2次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率48.5%，三分球命中率37.5%，罰球命中率76.9%。

馬歇爾身高6呎7吋，生於新澤西州大西洋城，曾是哈澤爾大學男籃隊成員，他在2個職業球季出戰87場，其中14場賽事先發，場均上陣16.5分鐘得到6.4分，有3.3個籃板球，還有1.7次助攻1次失誤0.7次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率40%，三分球命中率26.6%，罰球命中率75.6%。

他進入職業籃球天地後也有幸出戰季後賽6場，場場都不是先發，場均上陣9.3分鐘得到3分，有1個籃板球，還有0.8次助攻0.5次失誤0.2次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率70%，罰球命中率100%。

墨菲身高6呎9吋，生於北羅萊納州，他在第1個職業球季出戰62場，其中1場是先發，場均上陣13.9分鐘得到5.4分，有2.4個籃板球，還有0.6次助攻0.3次失誤0.4次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率39.4%，三分球命中率38.2%，罰球命中率88.2%。

季後賽 新澤西州 NBA

上一則

NBA／捲入杜蘭特交易流言風暴 阿德巴約：非我能控制

下一則

NBA／反嗆柯瑞必勝湖人論 歐尼爾：我會狂砍60分

延伸閱讀

場邊人語／曾經為敵 從今兄弟

場邊人語／曾經為敵 從今兄弟
場邊人語／臂展傲人 何處勝任

場邊人語／臂展傲人 何處勝任
場邊人語／厚薪難逾 廬山煙雨

場邊人語／厚薪難逾 廬山煙雨
場邊人語／工資照領 不如領令

場邊人語／工資照領 不如領令

熱門新聞

莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利（左）「遺憾」自己太早出生。（路透）

NBA／里拉德單季領6300萬創新高 巴克利笑嘆太早出生

2022-07-18 08:34
羽生結弦記者會宣布退休。(Getty Images)

日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

2022-07-19 04:10
谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
林書豪21日在微博上傳個人寫真照。（取材自微博）

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

2022-07-21 18:07
喬治休賽季在義大利舉辦了婚禮，人生邁向一個新階段。（取材自Instagram）

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

2022-07-16 08:30

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強