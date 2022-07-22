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場邊人語／明星賽後 劇本更厚

彭廣揚

加州陽光海岸的洛杉磯，啟用已有60年之久的道奇球場（Dodger Stadium）主辦美國職棒大聯盟（MLB）全明星表演賽，吸引5萬2518名球迷捧場，正是眾星雲集，高潮迭起，實至名歸。

MLB例行賽季期間延續六個月，從4月的初春進行到10月的初秋，並且在秋高氣爽時分總結賽事。162場的賽季，30支球隊分散在北美地區，加上2430次短兵相接的賽程， 豈只是一冊劇本足以交代。

MLB的劇本最講究的就是確保高潮局面迭起，由於各個球隊所屬聯會和分組的不同，球季展開之後，就立刻會形成對抗性凸顯的高潮或者反高潮局面，有的球隊在賽前期望值走高，然而很快的就遭遇到亂流（譬如芝加哥小熊隊）；有的球隊果然不負眾望，順風順水勇往直前（譬如紐約洋基隊）。反高潮的局面，講的就是球隊逆流而上翻轉既存的局面形勢（譬如巴爾迪摩金鶯隊)。全明星表演賽過後，大聯盟的例行賽季進入到下半部分，反高潮的局面是爭取晉級季後賽的保證，自然比起順勢高潮的局面，更叫好又叫座。

今年的全明星比賽，牽頭戲是由洛杉磯道奇隊的34歲當家左投手克蕭（Clayton Edward Kershaw）和同樣來自南加州安那罕天使隊，現年28歲的當家小生右投大谷翔平（Shohei Ohtani）對決；這是一次全美棒球迷最希望目睹的反差性最大化的亮劍。老少較勁、左右對比、聯會各異、東西互動。

大谷翔平在此之前面對過克蕭8次，都沒有占到便宜，這次總算是在第一局上，將克蕭投出的第一支時速90.4英哩的四縫線快速球擊成中外野方向一壘安打。

克蕭在賽前就訴説計劃以快速球闖關，而大谷翔平也以英語表態上場打擊就揮棒！兩個人於是都信守諾言，為本屆的全明星比賽製造開場後立即的高潮。

全明星比賽之後，職棒的劇本還要觸及小組形勢、薪資調配、年度選秀、交易立場、主客優勢、補強機會等話題。

這樣的劇本應該越寫越厚，原因是故事展開之後，主要角色和搭配人物越演越賣力，而且一波又一波反高潮的形式的發展，會越來越明顯和給力。

大谷翔平 MLB 加州

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