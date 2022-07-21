場邊人語／單刀赴會 奮進不悔

亞里桑納響尾蛇隊救援投手曼提普利（Joseph Newman Mantiply）19日滿載球迷的祝福，在加州 洛杉磯參加一年一度的全明星表演賽。他的隊友，原先看好的先發右投賈倫（Zachary Peter Gallen）並沒有入選。

曼提普利是歷年來響尾蛇隊第3名牛棚投手成為全明星。其他兩人是來自南韓的右投金炳賢（Byung-Hyun Kim），以及來自多明尼加的右投巴爾韋德（José Rafael Valverde）。

響尾蛇隊參加大聯盟聯賽只有25年，6次晉級季後賽，榮獲過1次年度總冠軍。這些年以來，本地球迷公認人氣最旺的投手，是5次代表響尾蛇隊在全明星比賽現身、已經入列名人堂的左怪強森（Randall David Johnson）。他在響尾蛇隊8個球季出賽233場1630.1局，戰績118勝62負，遭擊出1325支安打163支全壘打，失掉594分和有513責任失分，還有2077次三振對方和416次四壞球保送，場均防禦率2.83。

目前還在堪薩斯皇家 隊擔任先發的右投葛蘭基（Donald Zachary Greinke），曾經3次代表響尾蛇隊參加全明星比賽，在響尾蛇隊4個球季出賽114場714.2局，戰績55勝29負，遭擊出631支安打91支全壘打，失掉285分和有270責任失分，還有683次三振對方和150次四壞球保送，場均防禦率3.40。

曼提普利生於維吉尼亞州 ，現年31歲，在2016年9月3日才在大聯盟出戰，於響尾蛇效力5個球季只出賽103場82.1局，戰績2勝5負，遭擊出89支安打5支全壘打，失掉44分和有35責任失分，還有78次三振對方和27次四壞球保送，場均防禦率3.83。在這些年之中，他經歷幾番折騰，曾經單季有過1次出賽，也曾有57次亮相。

他在這個球季表現搶眼，至今出賽36場34.2局，戰績1勝2負，遭擊出31支安打2支全壘打，失掉8分和有8次責任失分，還有34次三振對方和僅有2次四壞球保送，2次救援成功，場均防禦率2.08。

至於由邁阿密馬林魚隊轉入的賈倫，至今出賽16場87局，戰績4勝2負，遭擊出69支安打10支全壘打，失掉38分和有35次責任失分，還有84次三振對方和26次四壞球保送，場均防禦率3.62。