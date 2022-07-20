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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

場邊人語／點名有份 掛彩失分

彭廣揚

MLB費城費城人隊在理論上派遣2名代表前往加州洛杉磯參加第92屆全明星表演賽；一位是在6月份表現奇佳的左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber），另一位則是鎮守右外野和擔任指定打擊的哈波（Bryce Aron Max Harper）。然而哈波由於左手拇指骨折，雖然大賽先發榜上提名，卻不克成行。

費城人隊屬於MLB國聯東區小組，如此只有單刀赴會。2021年的全明星賽事，費城人隊也有2名代表。

哈波在內華達州拉斯維加斯地區生長，右投左打，現年29歲，2012年4月28日加入大聯盟，代表華盛頓國民隊登場，已經6次在全明星賽事亮相。

他身高6呎3吋，於2019年2月28日婉拒國民隊合理報價，選擇和費城人隊簽訂為期13年總價3億3000萬元的合約，要到39歲時才會恢復自由球員身分。

他在加入費城人隊之後，成為球隊瑰寶，4個球季出賽420場，1800次打席有1493次打數，共擊出428支安打108支二壘安打5支三壘安打98支全壘打，得到289分和有279分打點，還有407次遭到三振和274次四壞球保送，45次盜壘成功和10次盜壘失敗，場均打擊率.287。他是2021年大聯盟國聯最有價值球員獎項得主。

史瓦伯在俄亥俄州和印第安納州地區生長，也是右投左打，現年29歲，2015年6月16日加入大聯盟，起初代表芝加哥小熊隊出賽，至今只有1次在全明星賽事亮相。

他身高6呎，於2021年7月29日由波士頓紅襪隊被交易到國民隊，11月5日拒絕行使選擇權，2022年3月16日選擇和費城人隊簽訂為期4年總價7900萬元的合約，2023年時就會恢復自由球員身分。

本球季出賽至今出賽85場，370次打席有315個打數，共擊出69支安打12支二壘安打5支三壘安打28支全壘打，得到61分和有57分打點，還有108次遭到三振和52次四壞球保送，4次盜壘成功和1次盜壘失敗，場均打擊率.219。他是目前全壘打和得分項目領先者。

此外，他在6月球棒發燙，打擊三圍為.272/.385/.680，有12支全壘打27得分和27分打點。

費城 俄亥俄州 MLB

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