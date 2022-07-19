場邊人語／紅襪三劍 表演出線

MLB美聯的波士頓紅襪隊早在7月12日就第3度接獲好消息，共有3名球員前往南加州洛杉磯 參加一年一度的全明星表演賽。

紅襪隊在例行賽前29場比賽戰績只有10勝19敗，球季上半場由7月11日到7月17日連續出賽17場；球季下半場賽程從7月22日到8月7日又是連續17天出戰。目前的目標是確保以外卡資格晉級季後賽。該隊的場均打擊率和二壘安打次數領先群倫。

這項年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）先後邀請紅襪隊的打擊「三劍客」（Three Musketeers）參加盛會，他們分別是來自多明尼加共和國，現年25歲、右投左打的三壘手狄佛斯（Rafael Calcano Devers），來自加勒比海地區阿魯巴（Aruba）島、現年29歲右投右打當家遊擊手波賈茲（Xander Jan Bogaerts），以及現年34歲、右投右打的指定打擊馬丁尼茲（Julio Daniel Martinez）。

狄佛斯曾經2次當選全明星，今年是連續第2季在全明星賽事，由球迷票選為先發三壘手；紅襪隊的前輩三壘手柏格斯（Wade Anthony Boggs）曾經12次當選全明星，是隊史最近一位連續在全明星比賽亮相的內野手。波賈茲曾經3次當選全明星，今年由隊友票選，以後備身分在全明星賽事出場。馬丁尼茲是第5次當選全明星，也是第4次代表紅襪隊入選，不過今年他是由以替補身分在全明星賽事出場。

馬丁尼茲是在2018年2月19日離開底特律老虎隊和紅襪隊簽訂5年1億1000萬元的合約，隨後3次行使球員選擇權。他起初於2011年7月30日加入大聯盟，至今出賽1346場，5632次打席有5053次打數，共擊出1470支安打325支二壘安打20支三壘安打275支全壘打，得到764分和有875分打點，還有1357次遭到三振和496次四壞球保送，場均打擊率達到.291。

狄佛斯在2013年8月9日首次和紅襪隊簽訂合約，隨後5次逐年和球隊續約。他於2017年7月25日加入大聯盟，至今出賽629場，2702次打席有2470個打數，共擊出705支安打172支二壘安打7支三壘安打131支全壘打，得到414分和有418分打點，還有571次遭到三振和204次四壞球保送，場均打擊率達到.285。

馬丁尼茲和狄佛斯，在美聯球員客場上壘加長打率項目的表現，目前列名第4和第5。

波賈茲在2013年8月9日首次和紅襪隊簽訂合約，隨後5次逐年和球隊續約。他於2017年7月25日加入大聯盟，至今出賽1198場，5116次打席有4589個打數，共擊出1336支安打292支二壘安打15支三壘安打148支全壘打，得到719分和有646分打點，還有940次遭到三振和440次四壞球保送，場均打擊率達到.291。