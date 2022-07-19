我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

場邊人語／紅襪三劍 表演出線

彭廣揚

MLB美聯的波士頓紅襪隊早在7月12日就第3度接獲好消息，共有3名球員前往南加州洛杉磯參加一年一度的全明星表演賽。

紅襪隊在例行賽前29場比賽戰績只有10勝19敗，球季上半場由7月11日到7月17日連續出賽17場；球季下半場賽程從7月22日到8月7日又是連續17天出戰。目前的目標是確保以外卡資格晉級季後賽。該隊的場均打擊率和二壘安打次數領先群倫。

這項年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）先後邀請紅襪隊的打擊「三劍客」（Three Musketeers）參加盛會，他們分別是來自多明尼加共和國，現年25歲、右投左打的三壘手狄佛斯（Rafael Calcano Devers），來自加勒比海地區阿魯巴（Aruba）島、現年29歲右投右打當家遊擊手波賈茲（Xander Jan Bogaerts），以及現年34歲、右投右打的指定打擊馬丁尼茲（Julio Daniel Martinez）。

狄佛斯曾經2次當選全明星，今年是連續第2季在全明星賽事，由球迷票選為先發三壘手；紅襪隊的前輩三壘手柏格斯（Wade Anthony Boggs）曾經12次當選全明星，是隊史最近一位連續在全明星比賽亮相的內野手。波賈茲曾經3次當選全明星，今年由隊友票選，以後備身分在全明星賽事出場。馬丁尼茲是第5次當選全明星，也是第4次代表紅襪隊入選，不過今年他是由以替補身分在全明星賽事出場。

馬丁尼茲是在2018年2月19日離開底特律老虎隊和紅襪隊簽訂5年1億1000萬元的合約，隨後3次行使球員選擇權。他起初於2011年7月30日加入大聯盟，至今出賽1346場，5632次打席有5053次打數，共擊出1470支安打325支二壘安打20支三壘安打275支全壘打，得到764分和有875分打點，還有1357次遭到三振和496次四壞球保送，場均打擊率達到.291。

狄佛斯在2013年8月9日首次和紅襪隊簽訂合約，隨後5次逐年和球隊續約。他於2017年7月25日加入大聯盟，至今出賽629場，2702次打席有2470個打數，共擊出705支安打172支二壘安打7支三壘安打131支全壘打，得到414分和有418分打點，還有571次遭到三振和204次四壞球保送，場均打擊率達到.285。

馬丁尼茲和狄佛斯，在美聯球員客場上壘加長打率項目的表現，目前列名第4和第5。

波賈茲在2013年8月9日首次和紅襪隊簽訂合約，隨後5次逐年和球隊續約。他於2017年7月25日加入大聯盟，至今出賽1198場，5116次打席有4589個打數，共擊出1336支安打292支二壘安打15支三壘安打148支全壘打，得到719分和有646分打點，還有940次遭到三振和440次四壞球保送，場均打擊率達到.291。

加州 南加 洛杉磯

上一則

MLB／不投明星賽 大谷翔平：因為我要扛下半季首戰

下一則

沃爾專注讓快艇奪冠 「不介意是否仍是球隊一哥」

延伸閱讀

場邊人語／難得十勝 金鶯氣盛

場邊人語／難得十勝 金鶯氣盛
場邊人語／海盜投手 重任相授

場邊人語／海盜投手 重任相授
場邊人語／四名藍鳥 明星得票

場邊人語／四名藍鳥 明星得票
柯爾 失5分全栽在狄佛斯…「請大家給建議」

柯爾 失5分全栽在狄佛斯…「請大家給建議」

熱門新聞

莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利（左）「遺憾」自己太早出生。（路透）

NBA／里拉德單季領6300萬創新高 巴克利笑嘆太早出生

2022-07-18 08:34
喬治休賽季在義大利舉辦了婚禮，人生邁向一個新階段。（取材自Instagram）

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

2022-07-16 08:30
日本花式滑冰選手羽生結弦。（新華社）

羽生結弦19日召開記者會 傳將引退「不再比賽」

2022-07-18 21:42
詹姆斯點名波士頓是他最不想去打球之處，原因是當地種族歧視嚴重。（歐新社）

NBA／詹姆斯批種族歧視嚴重 最討厭去「那個主場」

2022-07-16 21:36
老將德拉基奇稱和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難。（美聯社）

NBA／德拉基奇坦言在籃網不快樂 2巨星只在乎個人表現

2022-07-15 20:39

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了