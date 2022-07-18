場邊人語／難得十勝 金鶯氣盛

連勝不容易，出賽90次就能夠出現10連勝更有意義。

就在美國職棒大聯盟(MLB)舉行全明星表演賽之前，巴爾迪摩金鶯隊在佛羅里達州 客場夜戰遭到逆轉，以4：5向坦帕灣光芒隊稱臣，結束令人欣羨的10連勝局面。

金鶯隊至此共出賽90次，勝負各半。

台灣旅美棒球好手張育成(Yu-Cheng Chang)於6月30日由匹茲堡海盜隊指定讓渡，7月5日才由光芒隊約聘，8日名列作戰名單。他在這場比賽鎮守二壘和游擊區，擔任第7棒打擊，在第6局下揮出有打點左外野方向的二壘安打，成為逆轉取勝對方的關鍵。這是他在本季第3支二壘安打。

金鶯隊最近5個球季都處於重建階段，有3次單季失敗場數都達到三位數，至少有108場；然而球隊在本季出乎意料地於7月3日到13日，3次面對不同的對手時演出10連勝。西雅圖水手隊在例行賽季有過11連勝。金鶯隊最近一次締寫12連勝的戰果，是於2015年9月30日到2016年4月12日。隊史的連勝紀錄，是於1973年8月12日到17日14連勝。

金鶯隊全場共擊出10支安打；該隊在本球季已經有12次於單場賽事至少揮出12支安打，而且這些比賽的戰績是10勝2敗。這支球隊也是大聯盟歷史上第2支球隊，在遭到單季110次失利之後，能夠馬上整編，在緊接著的球季擁有9次以上連勝紀錄。

金鶯隊屬於大聯盟美國聯會東區小組，其他成員包括光芒隊、紐約洋基 隊、波士頓 紅襪隊和多倫多藍鳥隊，他們在7月15日的戰績獲勝率都達到50%以上，是2013年7月1日集體表現最佳。

該隊在這個賽季，已經有過52場比賽，和對手的勝負之間就在2分之內，如此情景和匹茲堡海盜隊相似。