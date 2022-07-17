場邊人語／海盜投手 重任相授

美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊，是於7月10日晚間得知，賓州 鄉親右投手貝特納(David Bednar) 即將前往加州洛杉磯 參加第92屆的全明星表演賽。

戰績持續低迷，至今勝場不滿40場的海盜隊，當晚在威斯康辛州密爾瓦基客場出賽，雖然在第2局就先馳得點，全場並且有4次揮出紅不讓，然而第9局下還是靠著貝特納連續將2名打者三振出局和接殺出局解除危機，以8：6凱旋歸來。

海盜隊屬於大聯盟國家聯會中區小組，例行賽季輸球的場數已經有50場。

貝特納在賓州生長，來自一個於1792年創建的小鎮，他的大學時期就讀於拉法葉學院，現年27歲，2019年9月1日加入大聯盟，這是首次在全明星賽事亮相。

貝特納身高6呎1吋(185公分)，右投左打，是在2021年1月18日，由聖地牙哥教士隊交易到海盜隊，2022年3月1日雙方簽訂為期1年總價71萬5000元的合約。

本季至今他以救援身分出賽34場41局，戰績3勝2負，遭到對方擊出29支安打4支全壘打，失到13分和有12責任失分，還有55次三振對方和12次四壞球保送，1次暴投，15次救援成功，27次擔負終結比賽任務，場均防禦率 2.63。他有10次單場登板超過1局，並且有過5次多局救援成功的紀錄。

這個成績比起上個球季有顯著的進步，他在2021年球季，也是以救援身分出賽61場60.2局，戰績3勝1負，遭到對方擊出40支安打5支全壘打，失到15分有15責任失分，還有77次三振對方和19次四壞球保送2次故意保送，1次暴投，3次救援成功，24次擔負終結比賽任務，場均防禦率 2.23。

貝特納是大聯盟國家聯會5月份最佳救援投手，當時戰績2勝1負，場均防禦率1.65，還在21次出賽時累積16又1/3局有7次救援成功。

5月30日晚間在洛杉磯客場對抗道奇 隊時，以2局50球數三振對方4次和送出1次四壞球，造成海盜隊以6：5險勝，成為比賽勝投，而落敗者是道奇隊的終結投手，有「守護神」美譽的右投金布洛爾(Craig Michael Kimbrel)。

再說6月19日午後，海盜隊在匹茲堡主場對抗舊金山巨人隊時，貝特納以2局32球數三振對方4次和送出1次四壞球，造成海盜隊以4：3險勝，成為比賽勝投，而落敗者是巨人隊的王牌終結右投羅傑斯(Tyler Scott Rogers)。