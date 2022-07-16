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場邊人語／田徑大賽 爭刷存在

彭廣揚

搶先在NBA夏季聯盟於拉斯維加斯結束賽程，以及MLB於洛杉磯展開年度全明星表演賽前，第18屆世界田徑錦標賽，經歷新冠病毒傳染病疫情影響推延之後，7月15日終於在美國奧勒岡州尤金（Eugene）市揭幕，將進行到24日。

這是大賽首次選擇在美國大陸西北地區太平洋沿岸城市舉行，競賽場地海沃德運動場（Hayward Forum）是奧勒岡大學田徑隊的主場；目前使用中的海沃德運動場其實是原地重建的第二代場館。賽事吸引來自192國家地區的將近2000名運動員與會；世界田徑協會目前禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員和官員出席。

加拿大曾於2001年8月3日到12日在埃德蒙頓（Edmonton）主辦過第8屆世界田徑錦標賽；締下由北美洲首個國家主辦大賽。今年加拿大代表隊是由27歲的短跑運動員葛拉斯（Andre De Grasse）率隊，共有59名成員，其中34人是女性；他們在日本東京舉行的夏季奧運會抱回15面獎牌。

這處嶄新場館擁有一棟180英呎全景暸望塔，算是城市的地標，也是全美極少數全心以田徑運動為念的競技和訓練場館，場地設計注重競賽者在完成競技項目時與觀眾的互動。

尤金市是全球饒富盛名的運動城市，有「世界田徑首都」（Track Capital of the World）和美國「徑賽之城」（Track Town USA）的美譽，並且是令人滿懷好奇心的「耐克」（Nike）品牌運動產品的公司總部。

對於長年習慣於職業棒球、籃球、英式足球和冰上曲棍球、美式橄欖球的美國觀眾來說，露天欣賞跑得越快、擲得越遠和個人全能項目競技，一方面能夠產生觀賞夏季奧運會和世界錦標賽，各自深化優勢形成互補的樂趣，其次室內比賽和戶外競技氛圍相異，天氣、風速、場地、濕度、有可能成為不可預測的助力或者阻力。

這項大賽的競技項目，男子組有十項全能、跳高、撐竿跳、跳遠、三級跳遠、鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、100公尺賽跑、200公尺賽跑、400公尺賽跑、800公尺賽跑、1500公尺賽跑、5000公尺賽跑、10000公尺賽跑、馬拉松、110公尺跨欄、400公尺跨欄、3000公尺障礙賽跑、20公里競走、35公里競走、400（4x100）公尺接力賽跑、1600（4x400）公尺接力賽跑。

美國隊有151名運動員參加。

運動員 白俄羅斯 奧運

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