場邊人語／索托還行 入選明星

華盛頓國民隊於7月10日午後於亞特蘭大 客場以3：4敗陣，是7月間10次出賽第9次失利。

幸好，在MLB當晚宣布的年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）參賽名單之中，來自多明尼加聖多明哥的外野手索托（Juan Jose Soto），以後備身分名列全明星隊，成為國民隊在年度表演賽的唯一代表。

索托現年23歲，2018年5月20日加入大聯盟，這是第2次在全明星賽事亮相。他於2021年7月12日晚間在科羅拉多州丹佛的「酷爾斯球場」（Coors Field）參加全壘打大賽（Home Run Derby），在第1回合就淘汰名列大賽第1種子的日本過江龍大谷翔平 （Shohei Ohtani），然而最終不敵紐約大都會 隊的一壘手阿隆索（Pete Alfonso）。索托還沒決定本季是否再參加這項美技比賽。

這是自2011年以來國民隊再次出現只有一名球員現身年度全明星表演賽；當年的代表球員是負責救援任務的右投克利帕德（Tyler Lee Clippard）。

國民隊本來寄望鎮守一壘、能夠換邊打擊的貝爾（Joshua Evan Bell）也能入選，但是事與願違。貝爾現年29歲，2016年7月8日加入大聯盟，這個球季全勤、上壘率和場均打擊表現最穩定者；至今出賽87場，367次打席有316次打數，共擊出96支安打19支二壘安打2支三壘安打12支全壘打，得到44分有47分打點，還有50次遭到三振和40次四壞球保送，場均打擊率達到.304。在國聯各隊的一壘手之中，他的累積安打次數和護得打點都是領跑者。

索托在10日的比賽中守備右外野擔任第3棒，第1局就有1支左外野方向安打，2次遭到四壞球保送，這是他連續20場能夠安全上壘。他其實在球季開始時慢熱，直到7月間10場賽事，24次打擊有11次有收穫，場均打擊率達到 .458。

索托目前保證年度底薪1710萬元；至今出賽85場，367次打席有292次打數，共擊出71支安打16支二壘安打17支全壘打，得到52分和有37分打點，還有54次遭到三振和73次四壞球保送，場均打擊率達到.243。

由於他於2020年球季曾經創下.351的場均打擊率紀錄，因此出道5個球季已經累積享受過446次保送上壘，而且2021年單季保送次數多達145次，本季到如今也有73次。