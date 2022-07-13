場邊人語／巨棒猛揮 仲夏約會

職業棒球賽事不缺全壘打，然而始終等待「巨砲」的名人效應。

MLB 年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）的全壘打大賽（Home Run Derby）預定7月18日（星期一）在加州洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium）舉行；國聯紐約大都會 隊一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）有希望衛冕殊榮；效力於聖路易紅雀隊的34歲一壘手戈爾史密特（Paul Edward Goldschmidt），以及在古巴 出生、現年24歲的芝加哥白襪隊中外野手羅伯特（Luis Robert），則是球迷可望見到的強打。

MLB的全壘打表演賽從1985年起進行至今，主要是為廣大球迷提供一次難得在現場見證高手之中的拔尖球員把握瞬間的機會創造紅不讓，換句話說，個別球員針鋒相對綜合展示的是，在例行賽前打擊練習（Cage Work）、手眼出棒的協調（Hand – Eye Coordination），對於好球的判斷（Strike Recognition）和聚精會神等待（Focus and Patience）。

全壘打的興奮時刻在於球員出棒後，讓球兒飛一會兒的懸疑，也就是被擊中的球兒飛行狀態是否良好？飛行距離短而衝高並不能成事，飛行路線高遠才有作為。在去年大賽之中，年僅22歲的阿隆索曾經將球兒擊出到右外野上層看台，距離本壘520英呎處。至於時年28歲的科羅拉多洛磯隊內野手史托瑞（Trevor John Story）也經將球擊到左外野上層看台，距離本壘518英呎處。日本籍的「二刀流」大谷翔平在大家的期待中登場，雖然最終沒有包得錦標歸，卻展示他6發500英呎遠的猛轟。

翻看全壘打大賽的歷年紀錄，已經入列棒球名人堂的左打者小葛瑞菲（George Kenneth Griffey Jr.）是唯一曾經3次獲得大獎的球員；在古巴出生的前紐約大都會隊左外野手瑟斯培德斯（Yoenis Céspedes）則於2013和 2014連續兩年榮獲優勝。

到目前為止，阿隆索在這個球季出賽86場，367次打席有320次打數，共擊出87支安打14次二壘安打23支全壘打，得到48分和有72分打點，還有73次遭到三振和33次四壞球保送，場均打擊率.272。

羅伯特本球季出賽70場，308次打席有293次打數，共擊出83支安打11次二壘安打10支全壘打，得到44分和有46分打點，11次盜壘成功，還有60次遭到三振和11次四壞球保送，場均打擊率.283。

戈爾史密特則是在本季出賽85場，369次打席有319次打數，共擊出107支安打28次二壘安打19支全壘打，得到61分和有65分打點，還有77次遭到三振和45次四壞球保送，場均打擊率.335。