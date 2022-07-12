場邊人語／道奇神探 伯樂識看

對於職棒球探來說，球賽和球場走訪雖多，慧眼識英雄才能灑脫。

MLB洛杉磯道奇 隊傳奇球探布瑞托（Mike Brito）7月7日因病逝世，享年87歲。道奇隊在主場迎戰芝加哥小熊隊之前公開這則消息，並且由球員和球迷進行默哀。

布瑞托一職都是道奇球場的風景線，他總是穿著體面，口叼雪茄，頭戴巴拿馬草帽；直到辭世之前，他還是拄著拐杖親自參加每次主場比賽。

布瑞托於1935年生於古巴 ，本來就是一名出色的捕手；在20世紀50年代曾經參加過美國職棒小聯盟，60年代則是在墨西哥 經驗職棒。他後來於1968年移居洛杉磯，由時任道奇隊總經理的康帕尼斯（Alexander Sebastian “The Chief” Campanis）提拔，開始開發大聯盟拉丁美洲人力資源，特別是長期發掘和啟用來自墨西哥的優秀人才。

發掘在南加州土生土長的右投手卡斯蒂約（Robert Ernie "Babo" Castillo Jr.），就是布瑞托的早期傑作。卡斯蒂約身高5呎10吋，於1977年9月10日穿上道奇隊制服對抗辛辛那提紅人隊；職棒生涯有6個球季表道奇隊，出賽173場286.2局，其中7次先發，18次救援成功，累積戰績15勝16負，勝率48.4%，場均防禦率3.89，共遭擊出245支安打22支全壘打，失分133分，還有送出214次三振和158次四壞球保送。卡斯蒂約隨後有幸指導來自墨西哥、5次入選全明星的先發左投瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela Anguamea）投放螺旋球（Screwball）。

布瑞托當年在墨西哥瓜納華托州路訪一名有潛力的游擊手時，眼尖注意到時年只有17歲，球速86英哩的投手瓦倫瑞拉。這位傑出的投手果然於1981年10月28日以4勝2負擊退紐約洋基隊，成為年度總冠軍。

瓦倫瑞拉身高5呎11吋，1960年11月1日出生，於1980年11月5日首次穿上道奇隊制服對抗亞特蘭大勇士隊；職棒生涯有11個球季表道奇隊，出賽331場2348.2局，其中320次先發，2次救援成功，29次完封對方，累積戰績141勝116負，勝率54.9%，場均防禦率3.31，共遭手擊出2099支安打152支全壘打，失分981分，其中864分責失，還有送出1759次三振和915次四壞球保送。

布瑞托也是發掘古巴球員普伊格（Yasiel Puig Valdés）的貴人。普伊格身高6呎2吋，1990年12月7日出生，於2013年6月23日首次穿上道奇隊制服對抗華盛頓國民隊隊；職棒生涯有6個球季表道奇隊，出賽712場，場均打擊率.279，共擊出696支安打108支全壘打，得分365分和331分打點，還有548次遭到三振和253次四壞球保送。