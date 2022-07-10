場邊人語／在地良才 發展所在
美國職業美式足球大聯盟(NFL)的首位非洲裔女性球隊總裁，7月7日在內華達州拉斯維加斯「忠誠航空球場」(Allegiant Stadium)正式和各界見面。
這是大聯盟和所屬球隊，這些日子以來，在努力尋求組織走向多元性別和種族面貌途徑中另一次重要的邁步。
使用拉斯維加斯賭城作為主場的突擊者隊(Las Vegas Raiders)，於當天公開宣布，禮聘執業律師背景的摩根(Sandra Morgan) 出任總裁，因此成為大聯盟自從1917年創組以來，32支美國球隊之中，首位出現有色人種女性總裁。
突擊者隊成軍已經有60年，累積戰績491勝477負11和，雖然5次晉級總決賽，只有3次捧得超級盃。該隊在最近的10個球季都只有晉級季後賽外卡階段，上個例行球季17次出賽，戰績10勝7敗，是5年來最佳戰績。
突擊者隊自從主場由北加州奧克蘭遷移到南內華達州拉斯維加斯之後，始終存在人事管理、工作環境、平等待遇相關問題，換句話說，球隊的客觀形象，一直受到「環境不靜、升遷不公、對待不平」的質疑和挑戰。摩根於是誓言從到職首日開始，就會堅持(ICC)的核心價值，立即調查和面對這些指控，不會繞圈閃躲，只會迎刃解決任何歧視和騷擾相關問題。他強調的價值觀是指尊嚴(Integrity)、社區(Community)及最好的承諾(Commitment to Excellence)。
摩根在內華達州長大，並且擔任過北拉斯維加斯市府律師8年，曾經於2019年1月9日由州長州長西索拉克(Steve Sisolak)任命成為有實質權力的內華達州博彩管理委員會(The Nevada Gaming Control Board)主席，這是該單位自從1955年由州議會創設以來，首次出現有色人種女性領導。這個政府單位主管全州境內的博彩業執照發行、立案調查、日常稽核、法令執行，是相關博彩業者必須小心面對的管理單位。
此外，她也曾經是內華達州武術競技委員會(The Nevada State Athletic Commission)成員，這是該單位自從1941年創設以來，主管全州境內的拳擊、踢拳、混和武術等非兵器賽事的執照發行和法令執行，也是相關尋求附加價值的博彩業者必須小心溝通的審批單位。
如此看來，突擊者對這項人事任命，應該不是突擊，而是經過深思熟慮的改革總攻擊。
上一則
溫網／「贏家請吃飯」 約克維奇 、基里洛斯先禮後兵
下一則
FB留言