場邊人語／在地良才 發展所在

美國職業美式足球大聯盟(NFL)的首位非洲裔女性球隊總裁，7月7日在內華達州 拉斯維加斯「忠誠航空球場」(Allegiant Stadium)正式和各界見面。

這是大聯盟和所屬球隊，這些日子以來，在努力尋求組織走向多元性別和種族面貌途徑中另一次重要的邁步。

使用拉斯維加斯賭城作為主場的突擊者隊(Las Vegas Raiders)，於當天公開宣布，禮聘執業律師背景的摩根(Sandra Morgan) 出任總裁，因此成為大聯盟自從1917年創組以來，32支美國球隊之中，首位出現有色人種女性總裁。

突擊者隊成軍已經有60年，累積戰績491勝477負11和，雖然5次晉級總決賽，只有3次捧得超級盃 。該隊在最近的10個球季都只有晉級季後賽外卡階段，上個例行球季17次出賽，戰績10勝7敗，是5年來最佳戰績。

突擊者隊自從主場由北加州 奧克蘭遷移到南內華達州拉斯維加斯之後，始終存在人事管理、工作環境、平等待遇相關問題，換句話說，球隊的客觀形象，一直受到「環境不靜、升遷不公、對待不平」的質疑和挑戰。摩根於是誓言從到職首日開始，就會堅持(ICC)的核心價值，立即調查和面對這些指控，不會繞圈閃躲，只會迎刃解決任何歧視和騷擾相關問題。他強調的價值觀是指尊嚴(Integrity)、社區(Community)及最好的承諾(Commitment to Excellence)。

摩根在內華達州長大，並且擔任過北拉斯維加斯市府律師8年，曾經於2019年1月9日由州長州長西索拉克(Steve Sisolak)任命成為有實質權力的內華達州博彩管理委員會(The Nevada Gaming Control Board)主席，這是該單位自從1955年由州議會創設以來，首次出現有色人種女性領導。這個政府單位主管全州境內的博彩業執照發行、立案調查、日常稽核、法令執行，是相關博彩業者必須小心面對的管理單位。

此外，她也曾經是內華達州武術競技委員會(The Nevada State Athletic Commission)成員，這是該單位自從1941年創設以來，主管全州境內的拳擊、踢拳、混和武術等非兵器賽事的執照發行和法令執行，也是相關尋求附加價值的博彩業者必須小心溝通的審批單位。

如此看來，突擊者對這項人事任命，應該不是突擊，而是經過深思熟慮的改革總攻擊。