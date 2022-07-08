場邊人語／道奇右投 十勝入兜

如果MLB年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）今天舉行，代表洛杉磯道奇 隊的28歲先發右投岡索林（Anthony D. Gonsolin）將有榮幸成為國聯先鋒。

道奇隊7月1日晚間在加州 洛杉磯道奇球場以5：1取勝聖地牙哥教士隊，全場有4萬8076名球迷捧場，上座率86%。教士隊的29歲當家左投史奈爾（Blake Ashton Snell）以107球數登板5局，12次三振對方4次送出四壞球保送，遭擊出4支安打責失1分，防禦率為5.13。

道奇隊則調派岡索林先發，他以92球數登板7.2局，8次三振對方4次沒有四壞球保送，遭擊出4支安打責失1分，防禦率為1.54，是國聯首位擁有10勝戰績的先發投手，以及進一步成為聯會年度最佳投手的熱門人選。

岡索林身高6呎3吋，於2019年6月26日才穿上道奇隊制服對抗亞里桑納響尾蛇隊，當年6月22日起就和道奇隊簽訂3次1年短約；至今4個球季出賽50場224局，其中42次先發，累積戰績20勝5負，勝率達到80%，場均防禦率2.37，共遭到擊出143支安打21支全壘打，失分63分和有59分責任失分，還有送出225次三振和79次四壞球保送。他在這個例行賽季之前，單季最佳紀錄是出賽15場55.2局，其中13次先發，戰績4勝1負，勝率達到80%，場均防禦率3.23。

這個例行賽季是岡索林揚眉吐氣的球季，他至今改寫的單季最佳紀錄是出賽15場81.2局，其中次次先發，戰績10勝0負，勝率達到100%，場均防禦率1.54。共遭擊出44支安打7支全壘打，失分15分其中14分為責失，還送出77次三振和23次四壞球保送。此外，他本季7次在主場共先發41局，遭擊出17支安打3支全壘打，失分4分都是責失，還有送出36次三振和12次四壞球保送。

岡索林從6月8日到7月1日之間連續出戰芝加哥白襪隊、洛杉磯天使隊、辛辛那提紅人隊、亞特蘭大勇士隊和教士隊建功。

目前和岡索林爭奪國聯年度最佳投手獎項的主要對手，是來自多明尼加共和國、代表邁阿密馬林魚隊的26歲6呎5吋右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara），他至今出賽16場115.1局，次次先發，戰績8勝3負，勝率達到72.7%，2次完投，場均防禦率1.95。共遭擊出80支安打6支全壘打，失分32分其中25分責失，還有送出97次三振和30次四壞球保送。