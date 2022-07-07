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場邊人語／夏季聯盟 三將圓夢

彭廣揚

夏季正是北美職業籃球的熱門練兵時段，新秀的競技力度強但時間短。

來自中國的3名年輕球員預定於7月7日到7月17日，齊聚美國內華達州拉斯維加斯參加年度的夏季聯盟（NBA Las Vegas Summer League）活動，這項活動安排NBA 每支球隊都派員參加，主要的目標是為助理教練提供實戰指揮機會、現場觀察選秀新人身手、持續檢視預備隊員發展，以及追蹤和比較二年級球員養成。

他們3人各自代表3支球隊，分別是張鎮麟（Kevin Zhenlin Zhang）代表亞里桑納鳳凰城太陽隊、曾凡博（Kevin Fanbo Zeng）代表印第安納溜馬隊、郭昊文（Haowen Guo）則代表德州達拉斯獨行俠隊。

張鎮麟於1999年1月28日生於遼寧瀋陽，原效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）遼寧飛豹隊。現年23歲，身高6呎10吋，職司前鋒。2013年14歲的時候就負笈美國奧勒岡州，2018-19年球季曾經效力路易斯安納州紐奧良的土倫（Tulane）大學男籃隊，30次參賽16次先發，投籃命中率35.4%，三分球命中率29.5%，罰球命中率75.7%。曾經創下單場24分，以及單場9個籃板球和3次火鍋的紀錄。

曾凡博現年19歲，身高6呎11吋，職司大前鋒。2003年1月11日生於黑龍江省哈爾濱，2015年當時只有12歲的曾凡博，曾經進入北京首鋼職籃三隊接受專業訓練，他也在高中時期前往美國佛里達州學習，在10年級時場均得到15.5分7.2個籃板球和2.6次火鍋。2020年11月21日他曾公開承諾選擇就讀岡薩加大學，2021年4月26日他又宣布放棄岡薩加大學，選擇加入印地安納溜馬隊的預備隊。6月23日他並沒有在NBA年度選秀脫穎而出，因此25日又和球隊簽訂為期1年最低薪資的合約（Exhibit 10 contract），繼續追尋更上層樓的機會。

郭昊文現年22歲，身高6呎8吋，職司小前鋒。於2000年1月31日生在山東青島，由2021年2月26日起效力於中國男子籃球職業聯賽的上海久事大鯊魚俱樂部。他已經連續3年以行動衝擊大聯盟選秀，可惜都是鎩羽而歸。

歷年以來，來自中國男子籃球運動天地，先後共有7人主動報名跨洋參加每家職籃選秀，他們分别是2003年薛玉洋、2005年唐正東、2006年的孫悅、2007年易建聯、2016年的周琦、2017年的鄒雨宸。

看起來，今年的夏天，夠熱！

NBA 北京 路易斯安納州

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