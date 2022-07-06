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場邊人語／連連揮空 投手記功

彭廣揚

難怪休士頓太空人隊，總是令人聞風喪膽。

屬於MLB美聯西區小組的太空人隊7月3日午後在主場迎戰洛杉磯天使隊，天使隊在第2局上以一支368英呎遠的右中外野方向全壘打先馳得點，但是太空人隊在第9局下，第2棒游擊手潘尼亞（Jeremy Joan Peña）在2人出局後，竟然以一支429英呎遠的右外野方向帶打點的再見全壘打逆轉，主隊遂於終場以4比2得勝。

太空人隊因此取得6月26日以來6連勝，以及7月1日的首個系列賽優勝。

此外，在美聯的各支球隊，只有紐約洋基隊和太空人隊的勝場次數在51場以上。太空人隊目前戰果為51勝27負，是隊史上次佳。

這場比賽其實是扎實的守備戰，天使隊出動6名投手，遭擊出10支安打，先發投手以79球數面對17人次打者只撐住4.2局。太空人隊則只出動4名投手，遭到擊出3支安打，先發左投瓦德茲（Framber Valdez）以107球數面對26人次打者主投6局，三振13次送出5次四壞球，責任失掉2分，防禦率2.67。

瓦德茲現年28歲，來自多明尼加，身高只有5呎11吋。於2018年8月21日才登上大聯盟，在5個球季累積出賽83場414局，其中61場先發，戰績32勝20負，共遭擊出345支安打35支全壘打，失分178分和，其中160責任失分，還送出396次三振和180次四壞球保送，場均防禦率3.48。單場投出13次三振，不僅是他在本季表現最佳紀錄，也是整個聯盟的最亮眼成績。

瓦德茲在上個例行賽季的戰績為11勝6敗，已經出賽16場101局，每場賽事都是先發，戰績8勝3負，共遭擊出76支安打6支全壘打，失分33分，其中責失30分，還送出93次三振和38次四壞球保送，場均防禦率2.67。

他在2021年10月26日季後賽第3回合出戰亞特蘭大勇士隊時，擔任系列賽首場先發投手，在主場4萬2825名球迷見證下，只以52球數撐住2局，遭擊出8支安打，其中2支全壘打，黯然承擔敗責。

3日瓦德茲下場之後，他的3名隊友沒有讓天使隊擊出任何安打，還聯手送出7次三振，締下太空人隊投手群單場三振對手20次的紀錄。

太空人隊的投手群是大聯盟目前最難纏的防守部隊，他們團隊的防禦率為2.89，場均被打擊率.210。

太空人 天使 勇士

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