場邊人語／連續四轟 紅雀奇功

MLB聖路易紅雀隊三壘手亞瑞納多（Nolan James Arenado），7月1日和2日連連續在費城 客場擊出全壘打；1日完成個人生涯第2次完全打擊，2日則在第9局貢獻致勝長炮。

2日的日場由下午4時7分開賽，31歲的亞瑞納多擔任第4棒打擊，首局上就在2人出局、一壘有人，2好球1壞球時擊出左外野方向354英呎遠的帶打點的全壘打，右投左打的第5棒二壘手高曼（Nolan Brian Gorman）也在2人出局，2好球1壞球時擊出右中外野方向392英呎遠的的全壘打，這是他在本季第7次長打建功。接著來自委內瑞拉，第6棒指定打擊耶培茲（Juan David Yepez）在2人出局，1好球2壞球時擊出左外野方向353英呎遠的的全壘打，這是他本季第10次紅不讓建功，第7棒中外野手卡森（Dylan James Carlson）則也是在2人出局、1好球時，擊出右外野方向407英呎遠的的全壘打，這是他本季第5次揮出全壘打。

這是紅雀隊史上第1次單局、而且是第1局就連續有4支全壘打。這些全壘打全部都是由費城人隊的34歲先發右投吉卜森（Kyle Benjamin Gibson）手中擊出。

亞瑞納多在1日的比賽雖然演出完全打擊，球隊並且一度領先5分，然而紅雀隊終場遭到逆轉卻以3比5落敗，他在2日的賽事避免重蹈覆轍，第9局上就在沒有人出局、沒有人在壘，1好球1壞球時，奮力擊出左外野方向365英呎遠的全壘打，這是他本季第17次揮出全壘打。

在大聯盟史上共有11次出現單局連續4支全壘打（back-to-back-to-back-to–back home runs），最近一次為2020年8月16日在芝加哥 白襪隊主場，在4萬615名球迷見證之下，白襪隊在第5局下面對紅雀隊救援右投手拉米瑞茲（Roel Octavio Ramirez）時。連續揮出4支全壘打；當天是拉米瑞茲首次在大聯盟登板，紅雀隊因此以2比7認輸。

當年為白襪隊立功的打者為來自古巴 的內野手孟卡達（Yoán Manuel Moncada）、捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、一壘手阿布瑞尤（José Dariel Abreu）、左外野手希曼尼茲（Eloy Arturo Jiménez）。

亞瑞納多右投右打，於2021年1月29日才由科羅拉多洛磯隊隊被交易到紅雀隊，2019年2月26日曾與洛磯隊續簽8年長約；他至今6次入選全明星，職棒生涯10個球季出賽1312場，5531次打席有5000次打數，共擊出1441支安打316次二壘安打31次三壘安打286支全壘打，得到1441分和有920分打點，還有822次遭到三振和439次四壞球保送，場均打擊率.288。