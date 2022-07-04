場邊人語／厚薪難逾 廬山煙雨

只要能夠穿上NBA 30支球隊球衣，為什麼不把握機會再積極爭取一份厚祿？

華盛頓巫師隊是於6月30日宣布， 和兩天前剛慶祝29歲的生日，身高6呎4吋的得分後衛比爾 (Bradley Emmanuel Beal)終於達成協議，簽訂為期5年總價2億1502萬元的合約。這意味著至少在未來的5年之內，比爾就是巫師隊的看板球星，至於他有沒有本事和即將年滿27歲，來自拉脫維亞的7呎3吋大前鋒波爾辛吉斯 (Kristaps Porziņģis)，聯袂開創巫師隊新氣象，目前言之上早。

這些年來，巫師隊曾經不只一次提供高薪給球星，結局卻是事與願違，白費力氣一場。2008 年7月13日，巫師隊和6呎4吋的組織後衛亞瑞納斯 (Gilbert Arenas Jr. ) 簽訂為期6年總價1億1100萬元的厚約，但是他沒有打出身價，而是在2010年12月18日被交易到奧蘭多魔術隊。巫師隊又於2017年7月19日，和身高6呎8吋的小前鋒波特 (Otto Porter Jr.) ，簽訂為期4年總價1億650萬元的肥約，但是他越來表現越差，因此在2019年2月6日被交易到芝加哥公牛隊。

巫師隊在今年例行賽季戰績只有35勝47敗，在大聯盟東區15支球隊名列第12，比起開季前預測只能夠上看32場捷報略佳。該隊成軍已經有61年，晉級季後賽 也有30次，至今1次成為年度總冠軍。巫師隊在最近5個球季期間，曾經2次晉級季後賽，然而走不出東部戰區地第1回合。

比爾身高6呎4吋 (193公分)，他是於密蘇里州 聖路易出生，曾經是佛羅里達大學男籃隊成員；是2012年大聯盟選秀的第3名，同年10月30日首次聯賽亮相。

他在10個職籃球季出戰645次，其中611場賽事都是先發，場均上陣34.8分鐘得到22.1分，有4.1個籃板球，還有4.2次助攻2.4次失誤1.1次抄截和0.4次火鍋，投籃命中率45.6%，三分球命中率37.2%，罰球命中率82.1%。

他在這個職籃球季出戰40次，其中每場賽事都是先發，場均上陣36分鐘得到23.2分，有4.7個籃板球，還有6.6次助攻3.4次失誤0.9次抄截和0.4次火鍋，投籃命中率45.1%，三分球命中率30%，罰球命中率83.3%。

比爾雖然已經3次入選全明星，然而他要是想要落實成為巫師隊的頂梁柱，還必須培養火候。