NBA只有30支球隊，然而即將於7月5日歡慶34歲的史密斯（Ishmael Larry Smith），已經有幸效力於12支球隊。

華盛頓巫師隊和丹佛金塊隊是於6月29日達成協議， 以現年29歲，身高6呎5吋的得分後衛凱威爾波普（Kentavious Tannell Caldwell-Pope）和史密斯，交換現年31歲，身高6呎6吋的得分後衛巴頓（William Denard Barton），以及剛滿27歲，身高6呎2吋的組織後衛莫里斯（Monte Morris）。

金塊隊於是有可能成為史密斯自從2010年10月26日在大聯盟亮相以來，跨刀的第13支球隊。

金塊隊在今年例行賽季戰績有48勝34敗，在大聯盟西區15支球隊名列第6，比起開季前預測能夠上看47場捷報更佳。球隊成軍已經有55年，晉級季後賽 也有37次，卻至今無緣成為年度總冠軍。金塊隊在最近4個球季期間，曾經連續晉級季後賽，然而走不出西部戰區。這次和巫師隊交易，主要考量在強化防守端戰力，寄望有效掩護和支援塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）的作戰。

史密斯身高6呎（183公分），是大聯盟人緣好的替補組織後衛。他是於北卡羅萊納州夏洛特出生，曾經是維克弗斯特（Wake Forest）大學男籃隊成員；他在4個球季出戰121次，其中91場賽事都是先發，場均上陣30.3分鐘得到9.2分，有3.7個籃板球，還有5.1次助攻2.9次失誤1.26次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率42.5%，三分球命中率30.1%，創寫校隊歷史上次佳的累積助攻（612次）紀錄。

雖然他在大學時期表現搶眼，卻在2010年6月24日的職籃選秀活動名落孫山，好在休士頓火箭隊於當年8月23日和他簽約2年合約，使他從此進入職業籃球運動天地，並且在這條道路上，開步走時就和來自中國的中鋒姚明、斯洛維尼亞籍的組織後衛德拉基奇（Goran Dragić）、出身維拉諾瓦大學的組織後衛勞瑞（Kyle Terrell Lowry），以及代表阿根廷的大前鋒斯科拉（Luis Alberto Scola）並肩作戰。

史密斯是大聯盟為數有限的職籃公務員。他目前在12個球季換穿12次制服出戰719次，其中167場賽事是先發，場均上陣20分鐘得到7.6分，有2.5個籃板球，還有3.9次助攻1.2次失誤0.7次抄截和0.3次火鍋，投籃命中率43%，三分球命中率32.5%

他先後效力的球隊包括火箭隊、曼斐斯灰熊隊、金洲勇士 隊、奧蘭多魔術隊、密爾瓦基公鹿隊、鳳凰城太陽隊、奧克拉荷馬城雷霆隊、紐奧良鵜鶘隊、費城 76人隊、底特律活塞隊、夏洛特黃蜂隊、巫師隊。