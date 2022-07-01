場邊人語：少帥擎旗 爵士樂起

●職籃主帥換人沒關係，然而「沒有關係」卻成不了事。

NBA第76屆選秀活動結束之後，猶他爵士隊球迷還在納悶，怎麼球隊還沒有實質調整人事的相關動作？馬上傳出曾經出任聖安東尼奧馬刺隊夏季聯盟編組總教練、現年才34歲的哈迪（Will Hardy），在前任總教練史奈德（Quin Price Snyder）離職後，同意接篆出面領導爵士隊。

史奈德曾是杜克大學男籃隊員，也就是「K教練」薛夏夫斯基（Michael William Krzyzewski）的子弟兵，現年55歲。他於2014年6月6日應聘到猶他州鹽湖城執掌職籃兵符，2022年6月5日婉謝爵士隊的挽留請辭離任。在他領導爵士隊8個球季期間，連續6次晉級季後賽 ，4次當選大聯盟西區單月最佳教練。他的例行賽季戰績為636次比賽372勝264負，勝率為58.5%，單季最多勝場52場，有3個球季單季勝場次數都在50以上；季後賽的戰績是51次出賽21勝30負，勝率41.2%。

爵士隊今年例行賽季戰績49勝33敗，在大聯盟西區15支球隊名列第5，比起開季前預測能夠有56次告捷顯有落差。雖然球隊成軍已經有48年，晉級季後賽也有31次，卻始終無緣成為年度總冠軍。爵士隊在1983-84年到2002-03年球季期間，曾經19次晉級季後賽，2次參加年度總冠軍決賽無功而返。

爵士隊於4月28日在季後賽首個回合以2勝4負臣服於達拉斯獨行俠隊之後，球迷再次見證爵士隊不可能僅憑藉7呎1吋的法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），以及6呎1吋得分後衛密契爾（Donovan Mitchell Jr.），就足夠在季後賽階段挺進奪標。

哈迪身高6呎6吋，在維吉尼亞州 成長，在大學時期曾經是麻州威廉 斯學院的男籃隊員，然而這是一所規模小型的私立文理學院，沒有設置男子籃球獎學金，也沒有完整地保存運動員和運動隊伍競賽紀錄。哈迪於大學畢業後和職籃結緣，還是由威廉斯學院前任體育主任牽線，才有機會追隨現今仍然領軍的著名教練波波維奇（Gregg Charles Popovich）。

史奈德在離任時明白表示球隊需要「新聲音」，可是這種聲音究竟是指竊竊私語，還是侃侃而談？戈貝爾和密契爾的來季表現，將是哈迪的底氣。

戈貝爾本球季出戰66場，每場都是先發，場均15.6分，有14.7個籃板球，是全聯盟籃板王，還有1.1次助攻1.8次失誤0.7次抄截和2.1次火鍋，投籃命中率達到71.3%，二分球命中率達到65.5%。

密契爾本球季則是出戰67場，每場都是先發，場均25.9分，有4.2個籃板球，還有5.3次助攻3次失誤1.5次抄截和0.2次火鍋，投籃命中率44.1%，三分球命中率達到36.1%。