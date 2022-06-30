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場邊人語／工資照領 不如領令

彭廣揚

球員久經沙場，哪有靜坐壁上觀的道理。

現年31歲，身高6呎3吋的組織後衛沃爾（Johnathan Hildred Wall Jr.），正在和休士頓火箭隊書面了結情緣，將於7月6日之後正式簽訂新約投奔洛杉磯快艇隊。

他於2010年6月24日由華盛頓巫師隊挑選為年度狀元；2020年12月2日再被交易到火箭隊，以便換得衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）。沃爾加入巫師隊之後，一度創組「哇」（WOW）團隊，結合6呎10吋中鋒伍德（Christian Marquise Wood）以及6呎4吋得分後衛歐拉迪波（Kehinde Babatunde Victor Oladipo）。然而，隨著沃爾和火箭隊達成大約4080萬元買斷協議，「哇」真正成為時間的驚嘆號。

沃爾是肯塔基大學校友，2010年10月28日參加大聯盟首役，至今已經有5次當選全明星，是NBA越來越少見的傳統控球後衛，也就是難得的後場靈魂人物。

沃爾在代表巫師隊的日子，總共9個球季出戰573場，561場賽事都是先發，場均在陣35.9分鐘得到19分，有4.3個籃板球9.2次助攻，3.8次失誤1.7次抄截和0.7次火鍋，投籃命中率達43.3%，三分球命中率32.4%，二分球命中率45.7%，罰球命中率達到78.1%。

他隨後在代表火箭隊的日子，坐板凳的時間比起衝鋒陷陣時間長，總共1個球季才出戰40場、1288分鐘，每場賽事都是先發，場均在陣32.2分鐘得到20.6分，有3.2個籃板球6.9次助攻，3.5次失誤1.1次抄截和0.8次火鍋，投籃命中率達40.4%，三分球命中率31.7%，二分球命中率44.9%，罰球命中率74.9%。換句話說，他在火箭隊上個球季坐領工資約4430萬元，折合上陣平均每分鐘收入約10萬元，報酬率在聯盟前所未見。

沃爾最後一次代表火箭隊出賽是2021年4月23日晚間在休士頓豐田球場（Toyota Center），以104比109向洛杉磯快艇隊稱臣。沃爾在這場比賽先發上陣39分鐘28秒，得到全隊最高的27分，還有3個籃板球13次助攻，4次失誤1次抄截和2次火鍋，投籃命中率達40.9%，三分球命中率14.3%，罰球命中率88.9%。

沃爾身為一名能戰的全明星後衛，兩個膝蓋、手腕、足跟和肩膀都受過傷。他如果繼續待在火箭隊，必須要配合20歲新秀得分後衛格林（Bryan Kevin Porter Jr.）以及22歲組織後衛波特（Bryan Kevin Porter Jr.）出場時間；然而他如果轉隊到洛杉磯，幫忙的對象則就成為30歲的全明星小前鋒雷納德（Kawhi Anthony Leonard）和32歲全明星小前鋒喬治（Paul Clifton Anthony George）。

經過一番細思量，真是坐領工資，不如換個環境伸志。

洛杉磯 快艇 休士頓

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