場邊人語／恢恢籃網 毋枉毋縱

其實不是單純地留人的問題，而是留住人必須的挑剔。

NBA將於6月30日結束一整年以來的球季，並且屆時對於部分相關球員、球隊的合約談判，必須要提供一個說法。

紐約布魯克林籃網隊和得分後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）以及小前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）的合作關係，是否仍然相敬如賓？或者竟然戛然而止？

籃網隊於2019年7月6日和當時效力於波士頓 塞爾蒂克隊的厄文簽訂為期4年總價1億3650萬元的合約，然而此後厄文44次遭到大聯盟以不同原因罰款，並且必須在今年6月29日決定是不是行使球員選擇權，接受下季年薪3690萬元。

籃網隊接著於2019年7月7日，交易當時效力於金州勇士隊的杜蘭特加盟，並且在當年8月8日簽訂為期4年總價1億9422萬元的續約，此後他也2次遭到大聯盟以行為不檢理由罰款，並且在合約中言明，杜蘭特必須在82場例行賽中上陣至少50次，帶領球隊至少獲得43場勝利，以及入選全明星隊和晉級季後賽 。

這些日子以來，厄文和杜蘭特到底在球場上成就了甚麼？

厄文在代表籃網隊的日子，總共3個球季才出戰103場，未達應上場次數226次，每場賽事都是先發，場均在陣35.3分鐘得到27.1分，有4.7個籃板球6次助攻，2.5次失誤1.4次抄截和0.6次火鍋，投籃命中率達49%，三分球命中率40.6%，二分球命中率達53.6%，罰球命中率達到92%。

籃網隊對於現年30歲的厄文到位後表現，已經從期待到不耐，對於他的經紀團隊構思中的為期5年總價2億4560萬元的豐盛續約，提出的對策是以短打針對長功，只願意提供1年有條件的報價，並且堅決表態避免成為厄文談判的「人質」，做好和厄文脫鉤的相關準備。

厄文在例行賽季結束時，並沒有對於球隊只取得44勝38敗戰績，以及在季後賽第1回合就以4連敗遭到波士頓塞爾蒂克隊慘痛淘汰表達在乎或者遺憾，反而大言不慚地提出「球員有權」（Player Empowerment）說法，認為他和隊友杜蘭特在場上分量非同小可，因此應該和球隊的擁有者蔡崇信和總經理馬克司（Sean Andrew Marks）共同享有球隊的話語權。

已經33歲的杜蘭特，為籃網隊跨刀的日子總共2個球季才出戰90場，其中有3場賽事不是先發，場均在陣35.6分鐘得到28.7分，有7.3個籃板球6.1次助攻，3.5次失誤0.8次抄截和1.1次火鍋，投籃命中率達到52.5%，三分球命中率40.9%，二分球命中率達57.1%，罰球命中率達到90%。

恢恢籃網，毋枉毋縱，來季才能贏得球迷贊同。