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場邊人語／青年選校 密州落腳

彭廣揚

密西根大學貂熊（Wolverines）男子籃球隊6月26日午後取得場外勝利，成功地以運動獎學金吸引6呎8吋的前鋒哈亞特（Youssef Khayat）前往就讀。

哈亞特剛剛才滿19歲，原來希望飄洋過海到美國就讀的大學目標，除了位於安娜堡（Ann Arbor）的密西根大學之外，還包括位於北卡羅萊納州的维克弗斯特大學（Wake Forest）、位在伊利諾州芝加哥的德保羅大學（DePaul），以及位於俄亥俄州辛辛那提的哈澤爾大學（Xavier University）。

哈亞特生於黎巴嫩貝魯特，14歲起就前往法國追尋籃球夢，並且已在法國參加青年職業球隊演練，在得分和籃板球方面表現搶眼。他並且代表黎巴嫩，在阿拉伯男籃天地稱霸。

密西根大學處在底特律都會地區；原以汽車產業著名的底特律，特別是福特汽車，在2020世紀中期曾經吸引一批又一批移民由黎巴嫩前往；因此密西根州的迪爾伯恩（Dearborn）附近逐漸形成為來自中東地區移民的聚居區域，尤其是黎巴嫩境外，黎巴嫩裔移民最密集的所在。

密西根大學男籃隊目前正在進行陣容調整；現年19歲，在加拿大安大略省出生、身高6呎8吋的前鋒郝斯坦（Caleb Michael David Houstan），以及現年20歲，生於法國巴黎、身高6呎11吋的大前鋒狄亞貝特（Moussa Diabaté），分別於6月23日舉行的職籃選秀活動在第2輪32順位和43順位入選，將分別效力奧蘭多魔術隊和洛杉磯快艇隊。

哈亞特對於密西根大學培育這兩名國際球員付出的努力，看在眼裡感動在心，特別是校隊在總教練霍華德（Juwan Antonio Howard）連續第4季的指導之下，本學期將迎接5名大一新生和2名來自普林斯頓大學和杜克大學的研究所轉學生，使得球隊氣象一新。

密西根大學男籃隊上季戰績23勝5負，在季後賽八強階段輸給洛杉磯加大

該校隊還培養過來自德國的球員韋格納（Franz Jacob Wagner），他是身高6呎9吋的小前鋒，目前在奧蘭多魔術隊效力。

移民 洛杉磯加大 汽車

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