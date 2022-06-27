場邊人語／難得探花 火箭待發

等待良機和能人，真的很難。

NBA第76屆選秀活動，於6月23日晚間在紐約市結束之後，休士頓火箭隊興奮地於翌日就在德州主場舉行新聞發布會，公開介紹在第1輪第3順位選中的6呎10吋(208公分)大前鋒小史密斯(Jabari Montsho Smith Jr.)，以及另外兩名新血。

小史密斯其實直到選秀狀元名單揭曉之前，一直都被看好此一榮銜非他莫屬。他和來自杜克大學，身高也是6呎10吋的大前鋒班切羅(Paolo Napoleon James Banchero)，以及來自岡薩加大學的7呎中鋒霍姆格倫(Chet Thomas Holmgren)，最終形成年度選秀的熱門話題。

小史密斯於喬治亞州費耶特維爾出生，他的父親身高6呎11吋，曾經就讀於路易斯安納州 立大學，參加過2000年選秀，先後效力於沙加緬度國王隊 、新澤西籃網隊和費城76人隊，有過108場職籃作戰經驗。

小史密斯本人代表阿拉巴馬州 奧本大學(Auburn University) ，在唯一的球季出戰34次，每場賽事都是先發，場均得到16.9分，有7.4個籃板球2次助攻，1.9次失誤1.1次抄截和1次火鍋，投籃命中率達42.9%，三分球命中率42%，二分球命中率達43.5%。

球隊對於他的評估，認為在和班切羅、霍姆格倫逐項比較之下，他的身高仍然有相對優勢。雖然班切羅的確在各方面準備功夫非常到位，可是如果小史密斯能夠獲得隊友格林(Jalen Romande Green)的供輸和指點，他很有機會成為同時活躍於前場和防守端的看板級別球員。

格林身高6呎4吋，現年20歲，職司得分後衛，2021年7月29日參加選秀，由火箭隊在第1輪第2順位選中。他投身職業聯賽出戰67次，每場賽事都是先發，場均得到17.3分，有3.4個籃板球2.6次助攻，2次失誤0.7次抄截和0.3次火鍋，投籃命中率達42.6%，三分球命中率34.3%，二分球命中率達50.2%。

火箭隊在例行賽季戰績只有20勝62敗，在大聯盟西區15支球隊倒數第1，雖然球隊成軍已經有55年，晉級季後賽也有34次，而且2度成為年度總冠軍，然而全隊在後衛哈登(James Edward Harden Jr.)離隊之後，已經連續兩個球季單季敗場次數都在55次以上。

火箭隊的現役中鋒是來自土耳其，身高6呎9吋，即將年滿20歲，擅長低位單打的森根( Alperen Şengün)。他在聯賽出戰72次，13場賽事是先發，場均得到9.6分，有5.5個籃板球2.6次助攻，2次失誤0.8次抄截和0.9次火鍋，投籃命中率達47.4%，三分球命中率24.8%，二分球命中率達53.9%。

火箭隊經過精挑細選探花，等的就是年輕人的佳話。