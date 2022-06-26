場邊人語／長人入列 雷霆笑咧

由華盛頓州西雅圖 市搬遷到奧克拉荷馬州 奧克拉荷馬市以來，雷霆隊球迷很少如此激動。

NBA第76屆選秀活動，6月23日晚間在紐約市 布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）舉行，曾經是岡薩加大學男籃隊核心成員，剛滿20歲的中鋒霍姆格倫（Chet Thomas Holmgren），由奧克拉荷馬雷霆隊在第1輪第2順位選中。

這項榜眼的選擇，成為雷霆隊有史以來選秀排名和成績最理想者，直接衝擊雷霆隊當前內線戰力的負擔。

霍姆格倫身高7呎（213公分），明尼蘇達州明尼亞波里斯出生，他的父親曾經效力於明尼蘇達大學。他本人在大學唯一的球季出戰32次，只有1場不是先發，均得到14.1分，有9.9個籃板球1.9次助攻0.8次抄截和3.7次火鍋，投籃命中率高達60.7%，三分球命中率39%，二分球命中率高達73.7%，成績傲視大學籃壇。

球隊對於他的綜合評估，主要在於占塊頭（Size）、有技術（Skills）和能（中距離）投籃（Shoot）方面有優勢；球隊還認為他的火鍋功夫了得（1個球季117次），有機會在入行之後短時間就成為年度最佳防守球員。

雷霆隊在例行賽季戰績只有24勝58敗，在大聯盟西區15支球隊倒數第2，整個球季表現最糟糕的比賽，是於4月10日晚間在加州洛杉磯客場，以88：138遭到快艇隊狠狠修理。球隊的前身為西雅圖超音速隊，曾經於1979年6月1日擊敗華盛頓子彈隊榮獲年度總冠軍；當年建功的大將是已經去世的組織後衛強森（Dennis Wayne “DJ” Johnson）。

雷霆隊時期歷年選秀活動未見受益，最近一次在第1輪第2順位圈選球員，是於2007年6月18日在紐約市挑選6呎10吋的前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）；然而這還是超音速隊留下的紀錄。雷霆隊由2015-16球季起，5次晉級季後賽，然而都走不出西區範圍。

岡薩加大學男籃隊多年以來在年度選秀活動之中持續人才輩出。譬如前鋒莫瑞森（Adam John Morrison）（2006）、6呎11吋的現役大前鋒兼中鋒柯林斯（Zach Collins）（2017）、6呎11吋的現役大前鋒（Rui Hachimura）（2019），以及6呎4吋的現役組織後衛薩格斯（Jalen Rashon Suggs）（2021）。

雷霆隊寄望在霍姆格倫到到位後，能夠和來自加拿大，現年23歲的後衛亞歷山大（Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander），以及現年19歲，來自澳大利亞的得分後衛吉迪（Joshua Giddey），逐漸形成「三巨頭」。

吉迪是大聯盟最年輕的「大三元」得主，於2022年1月2日，以19歲又84天，創寫單場17分13個籃板球14次助攻紀錄。