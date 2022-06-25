場邊人語／需要第一 魔術得意

滿足本身的需要，才能獲得真正的榮耀。

一年一度的NBA選秀活動6月23日晚間在紐約市布魯克林舉行，出身自義大利裔運動員家庭、曾是杜克大學男籃隊成員的大前鋒班切羅（Paolo Napoleon James Banchero）由奧蘭多魔術隊以第1順位選中。

這項選擇出乎大部分球迷意料，但是完全符合魔術隊當前強固戰力的需要。

班切羅身高6呎10吋，於4月20日透過社交媒體宣布有意參加職籃選秀，在他之前，中鋒威廉 斯（Mark Oluwafemi Williams）已經在4月18日率先宣布。

他今年球季出戰39場，場均得到17.2分，有7.8個籃板球3.2次助攻1.1次抄截和0.9次火鍋，投籃命中率47.8%，三分球命中率33.8%。

魔術隊在例行賽季戰績只有22勝60敗，在NBA東區15支球隊敬陪末座，整個球季表現最佳是2連勝，最糟為10連敗。魔術隊的成軍歷史僅有33年，已經16次晉級季後賽和6次成為小組優勝。

球隊在2021年10月20日展開球季之時，5名先發陣容平均年齡只有21歲又213天；班切羅的生日則是2002年11月12日，這意味著如此年輕的組合，假以時日是大有可為。

杜克大學男籃隊是今年度選秀活動的大贏家。校友小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）剛代表波士頓塞爾蒂克隊參加年度總冠軍爭奪大賽，而也是小前鋒出身的校友小鄧力維（Michael Joseph Dunleavy Jr.），在由球員退役成為球探和助理總經理之後，成功地向金州勇士 隊推薦了6呎4吋的得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole），並以替補角色完成勇士隊奪標任務。

除了班切羅在選秀會場領先被唱名之外，夏洛特黃蜂隊於第1回合15順位選上威廉斯（Mark Oluwafemi Williams）；威廉斯現年20歲，身高7呎，來自維吉尼亞州 ，在杜克大學共出賽62場，場均得到9.7分。他在今年球季先發出戰39場，場均11.2分，有7.4個籃板球0.9次助攻0.5次抄截和2.8次火鍋，投籃命中率高達72.1%。

紐約尼克隊在第2回合42順位選中6呎4吋的組織後衛基爾斯（Trevor Jamaal Keels）；基爾斯在大一時期就創下單場25分紀錄，他在今年球季出戰36場，場均11.5分，有3.4個籃板球2.7次助攻1.2次抄截和0.1次火鍋，投籃命中率41.9%。

亞特蘭大老鷹隊於第1回合16順位選上小葛里芬（Adrian Darnell "AJ" Griffin Jr.）；他現年只有18歲，身高6呎6吋，來自紐約上州，在杜克大學共出賽39場，場均10.4分。有3.9個籃板球1次助攻0.5次抄截和0.6次火鍋，投籃命中率49.3%，三分球命中率達到44.7%。