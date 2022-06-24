場邊人語／女性領導 時候已到

北卡 羅萊納夏洛特黃蜂隊老闆「空中飛人」喬丹（Michael Jeffrey Jordan）最近有點心煩。

亞里桑納鳳凰城太陽隊6月20日鄭重宣布，禮聘卡托（Morgan Cato）出任助理總經理暨主管籃球事務的副總裁；意味著NBA首位有色人種女性女性行政主管已經誕生。卡托的頂頭上司是太陽隊41歲的總經理瓊斯（James Andrew Jones），合作夥伴是50歲的總教練威廉斯（Tavares Montgomery “Monty” Williams）。

瓊斯寄望在紐約市布魯克林 出生的卡托，以過去10年在大聯盟辦公室工作的經驗，為太陽隊今後的戰略性發展部署獻力，因此卡托將發揮領導力，積極參與球隊的票房作業、商務管理、業務發展、球員培育和人事決定。

太陽隊例行賽季戰績64勝18負，雖然在西區各隊和大聯盟30支球隊之中獨領風騷，然而卻在季後賽第2回合，遭到達拉斯獨行俠者隊攔路淘汰。

卡托到職後的首項挑戰，就是以票房的眼光仔細觀察，大聯盟於23日在芝加哥舉行年度選秀，分別在2個回合58個順位的選擇和安排。

同時本例行賽季戰績43勝39負的北卡羅萊納夏洛特黃蜂隊，在東區各隊名列第10，只落得參加附加賽，而且以103：132認輸，球隊在4月22日解除44歲總教練博雷戈（James Borrego）一切職務，跟隨洛杉磯湖人隊和沙加緬度國王隊之後，展開獵頭之旅。

黃蜂隊本來看上剛剛慶祝55歲生日的前任布魯克林籃網隊總教練亞特金森（Kenneth Neil Atkinson）；亞特金森也於6月10日點頭，原則性接受為期4年統帥合約。他的現職是金州勇士 隊的助理教練，勇士隊剛於6月16日在波士頓擊敗塞爾蒂克隊成為年度總冠軍，56歲的總教練柯爾（Stephen Douglas Kerr）直指亞特金森的場邊協調工作到位。

亞特金森左思右想，眼見勇士隊大有可能蟬聯王座，顧及子女的教育安排，以及對於黃蜂隊似乎不是很熱衷於「照顧」他的助理教練團隊，遂於6月18日通知球隊婉謝盛意，讓球隊和球迷頓感錯愕。

這是職業籃球運動天地，罕見的主帥對於應聘接棒，點頭在先，搖頭隨後局面。

黃蜂隊目前只有將關愛的眼神放在71歲的總教練丹東尼（Michael Andrew D’Antoni）。至於在南卡羅萊納大學任教的52歲總教練史塔麗（Dawn Staley），仍然等待幸運之神眷顧。

對於嘻玩75年之久的NBA，該是出現女性領導的時候了。