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場邊人語／職棒明星 票選進行

彭廣揚

職棒球迷心儀球星，目前正是網上投票關鍵階段。

MLB年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）預定於7月19日（星期二）在加州洛杉磯道奇隊主場舉行；這是道奇隊成軍以來第4次主辦活動，然而卻是第2度在道奇球場（Dodger Stadium）舉行。

道奇隊在6月21日在俄亥俄州辛辛那提客場，5度入選全明星的右外野手貝茲（Markus Lynn “Mookie” Betts）掛彩缺席，全隊於第1局就由第3棒捕手史密斯（William Dills Smith）揮出左外野全壘打先馳得點，9局共擊出17支安打，終場以8比2力克紅人隊，贏得例行賽季第41場勝利，成為國聯繼紐約大都會隊和聖地牙哥教士隊之後，第3支球隊勝場次數超過40場，而且62.1%的勝率促成道奇隊在競爭激烈的國聯西區小組暫時領先。

在這場夜戰之前，大聯盟宣布今年度球迷票選全明星的進度，紐約洋基隊中外野手賈吉（Aaron James Judge）目前是以得票151萬2368張領先群倫；道奇隊的貝茲則是以144萬6050張得票高居國聯人氣之首。

貝茲右投右打，現年29歲，2020年2月9日由波士頓紅襪隊被交易到道奇隊，當年7月22日就和道奇隊簽訂12年長約；他是道奇隊的瑰寶，至今3個球季出賽237場，1071次打席有930次打數，共擊出254支安打52支二壘安打4支三壘安打56支全壘打，得到193分和有137分打點，還有171次遭到三振和119次四壞球保送，場均打擊率.273。

貝茲由於肋骨部位受傷，估計7月中旬或者下旬才能重回陣容。他本季出賽60場，275次打席有245次打數，共擊出67支安打13支二壘安打17支全壘打，得到53分和有40分打點，還有47次遭到三振和27次四壞球保送，場均打擊率.273。

紐約洋基隊於6月21日在佛羅里達州坦帕灣客場出賽，終場以4比5落敗於坦帕灣光芒隊，但是本季已經累積50場勝利，這是雙方球隊自從5月26日到6月22日之間，進行的26場賽事之中第9次遭遇。

光芒隊第2棒墨西哥籍一壘手巴瑞德斯（Isaac Edgardo Paredes），在第1局、第3局和第5局共擊出3支全壘打；洋基隊第9棒代打賈吉只打出左外野方向高飛球被接殺。

賈吉現年30歲，本季之後可能成為7支球隊爭相邀聘的對象；已經出賽66場，289次打席有250次打數，共擊出75支安打11支二壘安打25支全壘打，得到55分和有50分打點，有72次遭到三振和34次四壞球保送，場均打擊率.300。賈吉目前的全壘打次數、得分和長打率，暫時在大聯盟領先。

道奇 洋基 俄亥俄州

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