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場邊人語／洋基巨砲 分差遠拋

彭廣揚

單局得到8分，出現滿壘全壘打，最近16次出戰15場告捷。 

在美國職棒大聯盟（MLB） 勝場次數領先的紐約洋基隊，6月17日作客多倫多藍鳥隊，洋基隊在第5局和第9局都揮出全壘打得分，終場以12：3大勝藍鳥隊，勇奪本季第48場勝利，及8連勝。 

洋基隊和藍鳥隊分居美聯東區第1和第 2，然而雙方差距有11場。洋基隊在最近13次出賽已有5次得分為雙位數。 

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone)強調，他喜見球隊於六月間就花朵綻放，然而他更在乎的是「十月驚喜」，集思球隊如何平安、健康地晉級季後賽和如願奪標。 

洋基隊目前戰績是48勝16敗，全隊成員平均30.7歲，累積擊出105支全壘打，得到327分，送出236次四壞球，打擊率.327上壘率 .440與長打率 .767，都是美國聯會15支球隊領先者。此外，洋基隊在最近6場賽事有7支全壘打。 

這場夜戰由藍鳥隊於第2局下先馳得點，洋基隊於第5局就以3支陽春全壘打8分取得領先，第4棒右外野手史丹頓 （Giancarlo Stanton），首先擊出右外野方向350英呎遠的全壘打掩護隊友得分，第5棒三壘手勒梅修（David LeMahieu）接著擊出中外野方向411英呎遠的全壘打。史丹頓於整個職棒生涯13季有361次全壘打，單季最多有過59次紅不讓，本季已經有14轟。 

第3棒一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）出場開轟技驚四座，揮出的是右外野方向435英呎遠的滿壘全壘打，造成主隊以1比10落後。這是他連續第2場揮出致勝性質的全壘打；他在換穿洋基隊制服之後，首次以滿壘全壘打建功。他於本季已經有17支全壘打，整個職棒生涯有過6次滿壘全壘打。 

洋基隊第7棒左外野手蓋洛 (Joseph Gallo)，是在第9局揮出右外野方向403英呎遠的帶打點的全壘打，造成主隊以3：12落後。 

當晚在異國單局進攻得到8分，其實直逼洋基隊於2019年6月30日下午在英國倫敦創寫的單局紀錄；當時在第7局上，洋基隊一口氣拿下9分，終局以12：8擊敗波士頓紅襪隊凱旋。 

洋基 季後賽 波士頓

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