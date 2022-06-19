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場邊人語／級非同等 勇士高登

彭廣揚

塞爾蒂克隊在總決賽關鍵的第6戰，調度失力，投籃失準，攻守失誤，表現失常，輸了主場比賽，也丟失年度冠軍。

其實，勇士隊的硬裡子，正好反映對手的軟手腳。

塞爾蒂克隊是於6月2日在客場，以12分差拿下總冠軍決賽開門紅；6月8日在主場，再以16分差贏得第2勝；然而由6月10日起，卻連續3次以10分(兩次) 和13分敗北，這種在總決賽上演的虎頭蛇尾局面，在隊史上還是僅見。

塞爾蒂克隊和金州勇士隊最近一次在總決賽交手，是在1964年4月18日到4月26日，塞爾蒂克隊以4勝1負的戰績勝出；勇士隊的中鋒張伯倫 (Wilton Norman Chamberlain)共得到146分138個籃板球12次助攻，當年塞爾蒂克隊戰將包括組織後衛瓊斯 (K.C. Jones)、中鋒羅素 (William Felton Russell) 和得分後衛瓊斯(Samuel Jones)等。

金州勇士隊當家組織後衛柯瑞(Wardell Stephen Curry II)，今年在總決賽出場6次，共得到187分36個籃板球30次助攻，其中有3次單場的到34分以上。這是美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA) 成立75年以來一場難得但難堪的球賽。

塞爾蒂克隊在第4戰不僅以97：107落敗，第4節7人上陣總共只有19分收獲，而對方也是以7人應付但是有28分斬獲。塞爾蒂克隊主教練對於替補人選的信任和策略，從此可見一斑。

塞爾蒂克隊在第6戰的前6分鐘以14：7開場，終場前只以75：86落後，然而局勢迅速惡化，到終場前1分3秒，主隊以88：101明顯處於不可逆的劣勢時，只有黯然換下主將承認大勢已去。

塞爾蒂克隊在季後賽階段，始終寄望於得分後衛布朗(Jaylen Marselles Brown)和小前鋒泰托姆(Jayson Christopher Tatum) 雙星報喜，可惜他們在進攻方一直都沒有受到掩護和協助，以致出手投籃有時怪形怪狀，甚至明顯是勉強行事。

泰托姆在本季最重要的一役，第4節只得到2分，充分反映主教練「以2當5」的無力和無奈。所謂「以2當5」，指的是布朗的單兵攻擊，加上泰托姆、得分後衛史馬特 (Marcus Osmond Smart)和中鋒霍福特 (Alfred Joel Horford) 三人聯合支援。此外，泰托姆最後單場有5次失誤，反而留下大聯盟球星在季後賽單場的爛紀錄。

塞爾蒂克隊在第2節倒數11分鐘10秒，比數以22：32落後時，眼見不妙趕緊叫暫停；當節結束前10分鐘13秒，比數為22：37時又叫暫停。其實勇士隊就在當時，創寫大聯盟總決賽一口氣得分紀錄，由16：22居下風翻轉成為37：22處上風局面。

勇士 季後賽 柯瑞

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