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場邊人語／軍在客場 凱歌高唱

彭廣揚

●金州勇士隊當家組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）以及塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）全場都得到34分，然而勇士隊卻在客場逞能，以103比90粉碎綠衫軍年輕的夢，8年之內4度奪得NBA年度總冠軍。

柯瑞也由於在6場賽事5次單場得分成為全場之冠，獲選為總決賽最有價值球員。

6月16日晚間，NBA西區冠軍金州勇士隊再度於麻州客場出戰波士頓塞爾蒂克隊，客隊在上半場以54比39領先，有4人得分為雙位數，主隊於下半場第3節搶下27分，客隊於第4節單節又以27比24領先，哨響時遂由勇士隊高奏凱歌。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的主場最難堪的失利；勇士隊因此以4勝2負戰績勝出，又一次證明「球隊奪冠的基因」。

勇士隊在這場比賽1次和對方平手，1次交換領先，5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補4人收穫21分，個人最多得到34分，最大領先差距22分，籃下達到32分，快攻得到13分，有17次失誤，因此失掉27分，還有27次助攻44次籃板球，其中29個防守籃板。塞爾蒂克隊5名先發球員也有4人的得分達兩位數，替補8人僅收穫5分，個人最多得到34分，最大領先差距12分，籃下得到38分，快攻得到12分，共有23次失誤，因此失掉20分，助攻有27次，籃板球有41個，其中30個防守籃板。

勇士隊全場絕對領先對手的時間長達36分鐘56秒，而塞爾蒂克隊卻只有10分鐘9秒。主隊80次出手投籃34次命中，命中率42.5%，三分球出手28次出手命中11次，命中率39.3%，而客隊92次出手投籃38次命中，命中率41.3%，三分球出手多達46次出手命中19次，命中率41.3%。

這場比賽精彩片段是在第4節；雖然勇士隊得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）打滿12分鐘沒有貢獻，可是柯瑞上場8分鐘13秒得到關鍵的13分，6次出手投籃4次命中，命中率66.7%，三分球出手3次出手1次入網，命中率33.3%，4次罰球全部命中，還有2個籃板球1次助攻1次抄截。

勇士隊的鋒線表現稱職，先發大前鋒格林（Draymond Jamal Green）出戰41分鐘49秒，得到12分和12個籃板球8次助攻2次抄截2次火鍋。加拿大籍小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins）上場43分鐘41秒，是全隊在場最久者，得到18分；全場18次出手投籃7次命中，三分球9次出手4次得分，還有6個籃板球和5次助攻4次抄截3次火鍋。

這也是柯瑞、格林、湯普森和伊古達拉（Andre Tyler Iguodala）第4次一起戴上冠軍戒指。

勇士 柯瑞 NBA

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