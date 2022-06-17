場邊人語／洋基第一 沒有異議

隸屬於MLB美聯東區的紐約洋基 隊，6月15日晚間在紐約洋基球場（Yankee Stadium）出賽，雖然只在第1局和第5局得分，可是適時把握對方中外野手失誤，終場卻以4：3擊敗坦帕灣光芒隊，勇奪本季第46場勝利，以及自從6月9日以來第6場連勝。

洋基隊自5月30日以來已經連續贏得5次系列賽事勝利，先後擊敗洛杉磯天使隊、底特律老虎隊、明尼蘇達雙城隊、芝加哥小熊隊和光芒隊。

洋基隊在例行賽季已經出賽62場，全隊當前的作戰目標，就是取得睽違13年的年度總冠軍參賽資格。當晚上座3萬5104名球迷，只是球場容量的74%。洋基隊在這處球場地寫嶄新作戰紀錄，連續13場主隊告捷。

洋基隊最近10戰9勝，勝率74.2%，在美聯東區小組遙遙領先多倫多藍鳥隊、光芒隊和波士頓紅襪隊；在整個美聯和大聯盟中一枝獨秀。

15日的夜戰，洋基隊和光芒隊都由當家左投坐鎮，洋基隊由來自古巴 、防禦率1.96的27歲柯特斯（Nestor Cortes）本季第12次先發登板；光芒隊則是由25歲、防禦率1.87的麥克納漢（Shane McClanahan）主投。柯特斯以91球數、59個好球完成5.1局，面對打者22次，送出4次三振3次四壞球，遭擊出3支安打，責失1分，防禦率改善至1.94，本季第6勝到手；麥克納漢以98球數、59個好球完成6局，面對打者22次，送出7次三振2次四壞球，也遭擊出3支安打，責失1分，防禦率改善至1.84，然而苦吞本季第3敗，也是4月30日以來首敗。

洋基隊第2棒中外野手賈吉（Aaron James Judge）右投右打，最近8場6轟，第1局就擊出右外野方向364英呎遠的全壘打。洋基隊本季全壘打火力驚人，61場賽事累積有98支全壘打，只有亞特蘭大勇士 隊以94支次數緊隨其後。洋基隊在本季也有全壘打熄火之時，這時的戰績只落得9勝9敗。

賈吉現年30歲，本季出賽60場，264次打席有230次打數，共擊出72支安打10支二壘安打25支全壘打，得到53分和有49分打點，還有66次遭到三振和29次四壞球保送，場均打擊率.313。賈吉目前的全壘打次數暫時在大聯盟明顯領先，特別是他每次站上打擊區，平均揮出全壘打的次數無出其右。

身高 6呎5吋的洋基隊29歲救援右投霍梅斯（Clayton Walter Holmes）成功扮演終結角色，以22球數、16個好球完成1局，送出1次三振沒有四壞球，遭擊出1支安打，沒有責失，防禦率改善為0.29，本季第11次救援建功。洋基隊本季已經動用19名投手，霍梅斯28次連續上陣都沒有丟分。