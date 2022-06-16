場邊人語／雖有機會 缺乏實惠

機會雖然是有，然而能把握機會的良才欠缺，結果並不實惠。

芝加哥 小熊隊於6月13日緊急自小聯盟調度29歲左投司陶特（Eric Joseph Stout）支援，取代表現不佳的救援左投紐康（Sean William Newcomb）。這是該隊面對嚴峻的8名投手負傷形勢，所採行的另一次應付行動。

小熊隊於6月10日到12日造訪紐約洋基 隊3場，沒有任何一場傳回捷報；10日晚間小熊隊動用9名投手，雙方大戰至第13局才分出勝負；11日晚間7時26分起，在客場3萬8043名球迷面前，由28歲右投史瓦默（Matthew Lee Swarmer）以90球數主投5局，讓洋基隊於前5局就以6支陽春全壘打取得領先，首棒指定打擊右外野手賈吉（Aaron James Judge）在第1局和第5局，先後敲出個人本季第23、24支全壘打；第4棒右外野手史丹頓（Giancarlo Cruz-Michael Stanton）、第5棒委內瑞拉籍二壘手托瑞斯（Gleyber David Torres）、第8棒捕手崔維諾（Jose Trevino）、第3棒一壘手瑞佐（Anthony Vincent Rizzo）先後開轟。

這場比賽是身高6呎5吋的史瓦默第3次在大聯盟先發，他於5月30日才在大聯盟出戰對抗密爾瓦基釀酒人隊，當晚他面對22人次打者，送出4次三振，被擊出7支安打，其中6支是全壘打，責失6分，承擔小熊隊以0：8慘敗的責任，以及本季首敗。

史瓦默本來是1939年以來另一位小熊隊新血在亮相後連續兩場都投滿6局，然而卻在第3次登板就打平MLB 單場投手遭到擊出6支全壘打的紀錄。小熊隊上次出現這種局面是在1884年。他賽前的防禦率為1.50，賽後升至4.24，而且本季才登板17局，就被轟出9支全壘打。

12日午後1時38分起，小熊隊在客場3萬9114名球迷面前獻技，球場只有上座八成，由27歲的右投湯普森（Keegan Cole Thompson）先發，但是僅以37球數主投0.2局就下場，沒有任何三振紀錄卻有3次四壞球，遭擊出3支安打，責失3分。他賽前的防禦率為1.99，賽後為3.67。

洋基隊全場共擊出17支安打攻下18分，右投左打的第5棒三壘手卡本特（Matthew Martin Carpenter）揮出2支全壘打賺進生涯最多的7打點；小熊雖然也有11支安打，但是只得到4分。

湯普森因此創寫個人在大聯盟12次先發任務最短登板時間紀錄，以及承擔本季第二敗。

史瓦默和湯普森都是臨危受命，卻都錯失良機。