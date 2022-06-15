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場邊人語／勇士主場 攻勢流暢

彭廣揚

●雖然金州勇士隊當家組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）全場9次三分球出手都落空，勇士隊第3節仍然搶得35分，而且6呎7吋的加拿大籍小前鋒維金斯（Andrew Christian Wiggins）攻守稱職，不僅獲得全場最多的26分，累積季後21次出賽有6次單場籃板球數為雙位數，因此幫助主隊以104比94勝出。

6月13日晚間，NBA西區冠軍金州勇士隊再度於加州主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊，主隊在上半場以51比39領先，最多領先差距16分，客隊於下半場第3節搶下24分，主隊於第4節單節又以29比20領先，主隊縱然於終場前1分鐘19秒後就沒有破網過，哨響時仍然由勇士隊高奏凱歌。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的首次在客場連續失利；勇士隊目前以3勝2負戰績領先。在雙方5次交手過程，勇士隊取勝的差距分別為19分和兩次10分。

勇士隊在這場比賽2次和對方平手，有4次相互領先，5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補9人收穫31分，個人最多得到26分，最大領先差距16分，籃下達到50分，快攻得到12分，只有7次失誤，因此失掉9分，還有23次助攻39個籃板球，其中35個防守籃板；塞爾蒂克隊5名先發球員有4人得分至少10分，替補8人共收穫10分，個人最多得到27分，最大領先差距5分，籃下得到36分，快攻得到8分，共有18次失誤，因此失掉22分，助攻有18次，籃板球有47個，其中39個防守籃板。

勇士隊全場絕對領先時間長達40分鐘44秒，而塞爾蒂克隊卻只有6分鐘15秒。主隊88次出手投籃41次命中，命中率46.6%，三分球出手40次出手只命中9次，命中率22.5%，上半場更只有17.6%。而客隊75次出手投籃31次命中，命中率41.3%，三分球出手32次出手命中11次，命中率34.4%，上半場也只有20%。

勇士隊先發大前鋒格林（Draymond Jamal Green）出戰34分鐘59秒，得到8分和8個籃板球6次助攻1次抄截。維金斯上場42分鐘32秒，是全隊在場最久者，得到26分；全場23次出手投籃12次命中，三分球6次出手沒有得分，罰球3次出手2次命中，還有13籃板球和2次助攻2次抄截1次火鍋。

這場比賽精彩片段還是在第3節；勇士隊得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）上場10分鐘22秒得到10分，4次出手投籃3次命中，命中率75%，三分球出手3次出手2次入網，命中率66.7%，2次罰球全部命中，還有1次抄截。

至於替補的中鋒魯尼（Kevon Grant Looney）、得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）和小佩頓（Gary Dwayne Payton II），分別得到2分、6分和4分。

塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）分別獲得18分和27分。

勇士 加州 柯瑞

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