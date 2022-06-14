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場邊人語／天使佳績 完全打擊

彭廣揚

●換穿新戰袍後，憑藉著第4棒指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani）的二壘安打開路，洛杉磯天使隊於6月11日晚間在南加州主場先馳得點，再於第5局下，擊出帶打點的中外野方向388英呎遠全壘打，全隊擊出15支安打，包括5支全壘打，加上第6棒一壘手瓦許（Jared James Walsh）的完全打擊，終場以11比6技壓在東區稱雄的紐約大都會隊。

28歲的瓦許左投左打，雖然在第1局揮棒落空出局，第3局擊出右外野方向一壘安打，然而掩護隊友大谷翔平奔壘搶分失敗，第5局擊出左中外野方向二壘安打，第7局擊出右外野方向411英呎遠的全壘打，第8局擊出左中外野方向三壘安打，終於掩護大谷翔平跑回本壘得分。

瓦許至今在MLB效力4個球季，出賽265場，打席1010次打數923次，擊出248支安打54支二壘安打5支三壘安打50支全壘打，獲得165分打點，遭三振268次、四壞球保送72次，場均打擊率.269。

瓦許在這個球季表現，出賽58場，打席230次打數215次，擊出56支安打11支二壘安打僅有1支三壘安打11支全壘打，獲得36分打點，遭到三振66次四壞球保送13次，場均打擊率.260。他在這場比賽能夠適時有三壘安打出現，真是命運之神眷顧。

這是天使隊作戰史頁之中，第9次出現「完全打擊」的畫面，也是MLB戰史之中，第337次出現「完全打擊」。

27歲的大谷翔平右投左打，第1局揮棒就擊出右中外野方向二壘安打，第3局擊出左外野方向一壘安打，第5局擊出左中外野方向全壘打，第6局揮空出局，第8局遭到對方保送上壘。差一支三壘安打也可以成就「完全打擊」。

在瓦許之前，天使隊最近一次出現「完全打擊，是於2019年6月13日在佛羅里達州客場挑戰坦帕灣光芒隊時，擔任第3棒指定打擊大谷翔平成為MLB第326人次演出「完全打擊」者，也是首位日本旅美球員獲得此項殊榮。

美聯西區的天使隊在連續苦吞12場敗仗之後，宣布解除68歲總教練麥登（Joseph John Maddon）的職務，由51歲的三壘跑壘指導教練尼文（Phillip Joseph Nevin）代理本季指揮作戰行動；尼文到職後，球隊就出現單場完全打擊難得局面，對於站穩腳步和鼓舞士氣給力良多。

大谷翔平 天使 MLB

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